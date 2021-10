MotoGP, Misano 2021: numeri, statistiche, curiosità. Mai nessuno ha vinto 4 volte in Romagna, ma Marc Marquez può sfatare il tabù

Il Motomondiale si appresta ad affrontare il proprio rush finale, questa settimana si torna a Misano Adriatico poco più di un mese dopo il GP di San Marino. Il tracciato romagnolo si è guadagnato il bis in virtù della cancellazione delle gare asiatiche, vedendosi assegnato un recupero. Pertanto, domenica 24 ottobre, assisteremo alla seconda edizione del Gran Premio di Emilia Romagna.

L’autodromo di Misano fu edificato a inizio anni ’70. Originariamente aveva infrastrutture di supporto davvero spartane, soprattutto in tema di box. Ciononostante, la località romagnola entrò rapidamente nel giro del Motomondiale, cominciando a organizzare dei Gran Premi iridati. Nelle quattordici stagioni andate in scena tra il 1980 e il 1993, Misano ospitò dieci gare, ovvero sette GP d’Italia e tre di San Marino. Proprio l’edizione del 1993 venne però funestata dal tremendo incidente in cui il tre volte Campione del Mondo Wayne Rayney rimase paralizzato. Così, la pista romagnola uscì dal giro del Motomondiale.

Cionondimeno, tra la fine degli anni ’90 e l’inizio del XXI secolo vennero imbastiti importanti lavori per rendere il circuito sempre più moderno e all’altezza degli standard internazionali in tema di infrastrutture. Per aumentare la sicurezza, si invertì il senso di marcia della pista, la cui carreggiata venne allargata. Inoltre l’autodromo fu dotato di nuove tribune e di un paddock all’avanguardia. In questo modo Misano tornò a ospitare competizioni iridate a partire dal 2007, diventando sede fissa del risorto GP di San Marino. Inoltre Nel 2020 e nel 2021 si è presa il lusso di organizzare addirittura una seconda gara per recuperare eventi non disputati altrove.

MISANO – 500cc/MOTOGP

Quello del 2021 sarà il 27° Gran Premio iridato ospitato dalla pista romagnola. Sinora, qui si sono disputati 18 GP di San Marino, 7 GP d’Italia e 1 GP di Emilia Romagna. I piloti più vincenti in assoluto sono Jorge Lorenzo, Valentino Rossi e Marc Marquez, impostisi 3 volte a testa.

MISANO – VITTORIE TOP CLASS

3 – LORENZO Jorge [SPA] (2011, 2012, 2013)

3 – ROSSI Valentino [ITA] (2008, 2009, 2014)

3 – MARQUEZ Marc [SPA] (2015, 2017, 2019)

I successi italiani sono 9. Al tris di Rossi (2008, 2009, 2014) bisogna sommare le singole affermazioni di Franco Uncini (1982), Pierfrancesco Chili (1989), Luca Cadalora (1993), Andrea Dovizioso (2018), Franco Morbidelli (2020) e Francesco Bagnaia (settembre ’21).

Inoltre sono sei i centauri in attività capaci di primeggiare in questo contesto. Ai già citati Rossi, Marquez, Dovizioso, Morbidelli e Bagnaia, va aggiunto Maverick Viñales, il quale ha trionfato proprio nel Gran Premio di Emilia Romagna 2020.

In tema di costruttori, la supremazia Yamaha è davvero marcata, in quanto la Casa di Iwata ha vinto 14 volte. Insegue la Honda a quota 8. Sono invece 3 i successi della Ducati e 1 quello della Suzuki.

MOTO2

La Moto2 ha corso 13 volte a Misano, mettendo assieme 12 GP di San Marino e 1 di Emilia Romagna. In questa classe, solamente Marc Marquez è stato capace di primeggiare in più di un’occasione, come testimoniato dall’albo d’oro.

2010 – ELIAS Toni [SPA]

2011 – MARQUEZ Marc [SPA]

2012 – MARQUEZ Marc [SPA]

2013 – ESPARGARO Pol [SPA]

2014 – RABAT Tito [SPA]

2015 – ZARCO Johann [FRA]

2016 – BALDASSARRI Lorenzo [ITA]

2017 – LÜTHI Thomas [SUI]

2018 – BAGNAIA Francesco [ITA]

2019 – FERNANDEZ Augusto [SPA]

2020 – MARINI Luca [ITA] {GP di San Marino}

2020 – BASTIANINI Enea [ITA] {GP di Emilia Romagna}

2021 – FERNANDEZ Raul [SPA]

MOTO3

Per la Moto3, le gare disputate a Misano sono 11 (10 Gran Premi di San Marino e 1 di Emilia Romagna). In questa categoria, sono due i centauri a vantare più di un successo, ovvero Alex Rins e Romano Fenati.

2012 – CORTESE Sandro [GER]

2013 – RINS Alex [SPA]

2014 – RINS Alex [SPA]

2015 – BASTIANINI Enea [ITA]

2016 – BINDER Brad [RSA]

2017 – FENATI Romano [ITA]

2018 – DALLA PORTA Lorenzo [ITA]

2019 – SUZUKI Tatsuki [JPN]

2020 – McPHEE John [GBR] {GP di San Marino}

2020 – FENATI Romano [ITA] {GP di Emilia Romagna}

2021 – FOGGIA Dennis [ITA]

