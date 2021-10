Il tempo di tornare in pista per il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna è quasi arrivato, ma prima che i motori tornino a girare è il momento di dare spazio a un po’ di parole e a un po’ di analisi, come ad esempio quelle di Marc Marquez, che non vede l’ora di montare in sella alla sua Honda

“Torniamo a Misano – ha detto l’iberico otto volte campione del mondo – in una situazione migliore, ogni fine settimana siamo riusciti a migliorare un po’ di più. Ora iniziamo le ultime tre gare dell’anno, quindi speriamo di poter continuare il trend degli ultimi gran premi e concludere bene la stagione”.

Sui precedenti: “Nell’ultima gara qui, ho avuto una battaglia molto divertente con Miller e Mir, quindi speriamo di poter combattere ancora una volta. Vediamo cosa accadrà, le condizioni potrebbero essere molto diverse anche se sono trascorse solo poche settimane”.

In casa Honda, oltre a Marquez, ha parlato anche Pol Espargarò il compagno di squadra due anni più vecchio di Marquez, che ha detto: “E’ ora di concentrarsi e concludere la stagione con un ottimo risultato nelle ultime tre gare. C’è del buon potenziale a Misano, soprattutto dopo i test in cui abbiamo potuto provare”.

Foto: Lapresse