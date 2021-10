MotoGP, gara 24 ottobre: orario, programma GP Emilia Romagna 2021, tv, streaming, guida Sky, DAZN e TV8

Ancora poche ore e saremo giunti finalmente alla tanto attesa domenica del Gran Premio del Made in Italy e dell’Emilia Romagna, sedicesimo e terzultimo appuntamento del Motomondiale 2021. Sul circuito di Misano, intitolato a Marco Simoncelli, andrà in scena secondo capitolo della doppietta in terra romagnola e vivremo una giornata sicuramente emozionante e vibrante, con i tre titoli sul filo.

In MotoGP, alle ore 14.00, Fabio Quartararo cercherà di far fruttare i 52 punti di margine su Francesco “Pecco” Bagnaia e potrebbe, quindi, mettere le mani sul suo primo titolo nella classe regina. Passando alla Moto2, che scatterà alle ore 12.20, si riproporrà lo splendido duello tra Remy Gardner e Raul Fernandez, ormai divisi da soli 9 punti. La domenica romagnola, tuttavia, si aprirà alle ore 11.00 con la Moto3 ed il nostro Dennis Foggia che cercherà di accorciare ancora in classifica nei confronti di Pedro Acosta, che lo precede con 30 lunghezze di margine.

Guarda la MotoGP live su DAZN, attiva ora

IN TV – Il Gran Premio di Misano 2 sarà trasmesso da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201). Il canale in chiaro TV8 (125 di Sky e 8 dgt) trasmetta in differita le gare di tutte le classi a partire dalle ore 14.00. L’evento potrà essere interamente seguito in diretta su Pc, Tablet e Smartphone tramite l’App SkyGo, NOW e da DAZN. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE scritta della domenica di Misano, per non perdere nemmeno un secondo della lotta per il titolo.

PROGRAMMA GP EMILIA ROMAGNA 2021 – MOTOMONDIALE

Domenica 24 ottobre

Ore 9.00-9.20 Moto3, warm-up – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

Ore 9.30-9.50 Moto2, warm-up – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

Ore 10.00-10.20 MotoGP, warm-up – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

Ore 11.00 Moto3, GARA – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

Ore 12.20 Moto2, GARA – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

Ore 14.00 MotoGP, GARA – diretta su Sky Sport 1 e Sky Sport MotoGP

Differita gara Moto3 su TV8: ore 14.00

Differita gara Moto2 su TV8: ore 15.20

Differita gara MotoGP su TV8: ore 17.00

Repliche gara MotoGP su Sky Sport MotoGP: ore 16.15, 19.00, 21.00 e 00.00

Repliche gara Moto2 su Sky Sport MotoGP: ore 17.30, 23.00

Repliche gara Moto3 su Sky Sport MotoGP: ore 19.30, 23.30

Credit: MotoGP.com Press