Buon passo avanti rispetto a Misano per Andrea Dovizioso, che ha concluso al 14° posto le qualifiche del Gran Premio delle Americhe 2021, quindicesimo e quartultimo appuntamento stagionale del Mondiale MotoGP. Il forlivese della Yamaha Petronas non è riuscito ad accedere al Q2, guadagnando comunque un posto in quinta fila sulla griglia di domani.

“Ho un passo migliore rispetto a Misano, purtroppo non ho potuto fare il giusto paragone tra le gomme. Ho visto tanti piloti molto veloci con le soffici, ma non credo possa essere una soluzione per me. Mi sento bene fisicamente, al di là del collo, un problema vecchio che mi trascino da tempo. Sarà una gara molto dura, non si può essere aggressivi per 20 giri, ma non sono preoccupato per questo“, dichiara il Dovi dopo la qualifica di Austin.

“Non sono sorpreso del mio miglioramento, è normale progredire quando parti da così lontano. Ho ancora un bel po’ di margine, non sto ancora guidando come dovrei, come richiede la moto. Ma ci sono delle lacune nel pacchetto che domani mi renderanno la vita difficile, perdi troppo in accelerazione e quando sei in gruppo lo paghi. Devi recuperare nei cambi di direzione e nelle staccate da dritto, quando fai una gara così ti sfinisce e fai fatica”, analizza l’ex ducatista (fonte: Moto.it).

“Sarà però importante fare una gara di gruppo, per capire meglio la M1. Questi miglioramenti che stanno venendo sono abbastanza normali, sono partito da lontano a Misano. Ma si può guidare più forte e meglio, la moto richiede una certa guida che non è istintiva per me, non puoi raddrizzare la moto, devi stare tranquillo, per me non è ancora istintivo guidare così“, conclude Dovizioso.

Credit: MotoGP.com Press