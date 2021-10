Moto3, risultato warm-up GP Emilia-Romagna: Pedro Acosta al comando davanti a Izdihar. Seguono Migno, Antonelli e Nepa

Si è appena concluso il warm-up del GP di Emilia-Romagna. A Misano Adriatico la Moto3 affina i suoi ultimi settaggi prima della gara, che aprirà il programma su quella che è una delle piste italiane più conosciute in tutto il mondo. Andiamo a vedere quanto accaduto in pista in questa mattinata.

Leader quindici millesimi meglio dello spagnolo Pedro Acosta in 1’49″444. Questi si colloca davanti ad Andi Farid Izdihar, che paga poco più di un decimo rispetto al capoclassifica.

Niccolò Antonelli, l’uomo della pole di ieri, rimane dietro di tre decimi rispetto all’uomo di testa. Al comando poteva esserci Stefano Nepa in 1’49″429, ma questo tempo gli è stato cancellato in virtù del superamento dei limiti della pista. Per questo scende quinto, mentre è terzo Andrea Migno in 1’49″680.

Non particolarmente incisivi Dennis Foggia e Romano Fenati, che chiudono sostanzialmente nelle retrovie: sono oltre due i secondi di ritardo che paga l’uno rispetto a Nepa, mentre l’altro nel finale scende sotto tale divario. Nessun particolare brivido nei venti minuti, se si eccettua qualche caduta che comunque non pregiudica la gara di nessuno.

CLASSIFICA WARM-UP MOTO3 GP EMILIA-ROMAGNA

1 37 Pedro ACOSTA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 209.3 1’49.444

2 19 Andi Farid IZDIHAR INA Honda Team Asia Honda 207.2 1’49.576 0.132 / 0.132

3 16 Andrea MIGNO ITA Rivacold Snipers Team Honda 208.4 1’49.680 0.236 / 0.104

4 23 Niccolò ANTONELLI ITA Avintia VR46 KTM 209.3 1’49.781 0.337 / 0.101

5 82 Stefano NEPA ITA BOE Owlride KTM 208.4 1’50.010 0.566 / 0.229

6 67 Alberto SURRA ITA Rivacold Snipers Team Honda 204.9 1’50.014 0.570 / 0.004

7 54 Riccardo ROSSI ITA BOE Owlride KTM 206.8 1’50.205 0.761 / 0.191

8 96 Daniel HOLGADO SPA Red Bull KTM Tech 3 KTM 206.8 1’50.231 0.787 / 0.026

9 6 Ryusei YAMANAKA JPN CarXpert PruestelGP KTM 207.6 1’50.306 0.862 / 0.075

10 71 Ayumu SASAKI JPN Red Bull KTM Tech 3 KTM 207.6 1’50.342 0.898 / 0.036

11 31 Adrian FERNANDEZ SPA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 206.1 1’50.378 0.934 / 0.036

12 28 Izan GUEVARA SPA GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 208.8 1’50.522 1.078 / 0.144

13 99 Carlos TATAY SPA Avintia Esponsorama Moto3 KTM 206.5 1’50.599 1.155 / 0.077

14 5 Jaume MASIA SPA Red Bull KTM Ajo KTM 207.6 1’50.751 1.307 / 0.152

15 43 Xavier ARTIGAS SPA Leopard Racing Honda 206.1 1’50.979 1.535 / 0.228

16 55 Romano FENATI ITA Sterilgarda Max Racing Team Husqvarna 204.5 1’51.197 1.753 / 0.218

17 80 David ALONSO COL GAVIOTA GASGAS Aspar Team GASGAS 208.0 1’51.224 1.780 / 0.027

18 12 Filip SALAC CZE CarXpert PruestelGP KTM 202.6 1’51.322 1.878 / 0.098

19 24 Tatsuki SUZUKI JPN SIC58 Squadra Corse Honda 203.3 1’51.401 1.957 / 0.079

20 64 Mario AJI INA Honda Team Asia Honda 200.3 1’51.457 2.013 / 0.056

21 27 Kaito TOBA JPN CIP Green Power KTM 207.6 1’51.604 2.160 / 0.147

22 92 Yuki KUNII JPN Honda Team Asia Honda 206.1 1’51.605 2.161 / 0.001

23 73 Maximilian KOFLER AUT CIP Green Power KTM 206.8 1’51.660 2.216 / 0.055

24 20 Lorenzo FELLON FRA SIC58 Squadra Corse Honda 205.3 1’52.037 2.593 / 0.377

25 7 Dennis FOGGIA ITA Leopard Racing Honda 207.2 1’52.116 2.672 / 0.079

26 40 Darryn BINDER RSA Petronas Sprinta Racing Honda 206.5 1’52.351 2.907 / 0.235

27 17 John MCPHEE GBR Petronas Sprinta Racing Honda 204.1 1’53.023 3.579 / 0.672

28 52 Jeremy ALCOBA SPA Indonesian Racing Gresini Moto3 Honda 203.0 1’53.195 3.751 / 0.172

Foto: LaPresse