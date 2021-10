Moto2, Sam Lowes trionfa a Misano. 7° Remy Gardner, caduta di Raul Fernandez e 4° Vietti il migliore degli italiani

Una gara dalle palpitanti emozioni. Il GP del Made in Italy e dell’Emilia-Romagna, terzultimo round del Mondiale 2021 di Moto2, è stato l’emblema dell’incertezza e dei colpi di scena.

La vittoria del britannico Sam Lowes, in sella alla Kalex dell’Elf Marc VDS Racing Team, è stata sicuramente influenzata dall’errore dello spagnolo (secondo della classifica generale del campionato) Raul Fernandez (Red Bull Ktm Ajo). L’iberico, che aveva preso la testa e sembrava avere la velocità per imporsi, è finito a terra in una caduta dalla dinamica da chiarire perché avvenuta non appena il pilota ha toccato la leva del freno.

E dire che Raul pareva avere una situazione di grande confort, considerando anche l’errore del suo compagno di squadra, leader del Mondiale, Remy Gardner. A 10 giri dalla fine, infatti, l’australiano ha colpito in un tentativo di sorpasso il thailandese Somkiat Chantra (IDEMITSU Honda Team Asia). Una manovra costata un long lap penalty. Nei fatti, però, Gardner con l’uscita di scena di Fernandez si è trovato a guadagnare punti nella graduatoria complessiva: 280 per lui contro i 262 di Fernandez. A due gare dalla fine, per l’aussie le cose si mettono bene.

Tornando alla cronaca, vittoria quindi di Lowes, davanti ad Augusto Fernandez (Elf Marc VDS Racing Team) a 1″233, autore di una rimonta fantastica perché gravato anch’egli da un long lap penalty, e all’iberico Aron Canet (Boscoscuro Aspar Team Moto2) che proprio a un passo dal traguardo è stato costretto a rallentare per un problema tecnico.

A completare la top-10 troviamo un ottimo Celestino Vietti (SKY Racing Team VR46) in quarta piazza, con una moto caratterizzata da una livrea speciale dedicata a Valentino Rossi con la scritta “GRAZIE VALE!”, a 2″554, davanti allo spagnolo Jorge Navarro (+EGO Speed Up) a 4″243, a un buon Stefano Manzi (Flexbox HP40) a 5″198, a Gardner per l’appunto a 14″261, a Fabio Di Giannantonio (Federal Oil Gresini Moto2) a 15″868, al giapponese Ai Ogura (IDEMITSU Honda Team Asia) a 18″905 e all’iberico Marcos Ramirez (American Racing) a 19″069.

Più arretrati Nicolò Bulega, Simone Corsi e Lorenzo Baldassarri in 18ma, 19ma e 20ma posizione, mentre ritiri per Marco Bezzecchi, Tony Arbolino, Mattia Casadei e Tommaso Marcon.

CLASSIFICA GP MADE IN ITALY EMILIA-ROMAGNA 2021 MOTO2

1 25 22 Sam LOWES GBR Elf Marc VDS Racing Team KALEX 40’25.180 156.8

2 20 37 Augusto FERNANDEZ SPA Elf Marc VDS Racing Team KALEX 40’26.413 156.7 1.233

3 16 44 Aron CANET SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 40’26.580 156.7 1.400

4 13 13 Celestino VIETTI ITA SKY Racing Team VR46 KALEX 40’27.734 156.6 2.554

5 11 9 Jorge NAVARRO SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 40’29.423 156.5 4.243

6 10 62 Stefano MANZI ITA Flexbox HP40 KALEX 40’30.378 156.4 5.198

7 9 87 Remy GARDNER AUS Red Bull KTM Ajo KALEX 40’39.441 155.9 14.261

8 8 21 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 40’41.048 155.8 15.868

9 7 79 Ai OGURA JPN IDEMITSU Honda Team Asia KALEX 40’44.085 155.6 18.905

10 6 42 Marcos RAMIREZ SPA American Racing KALEX 40’44.249 155.6 19.069

11 5 75 Albert ARENAS SPA Aspar Team Moto2 BOSCOSCURO 40’44.855 155.5 19.675

12 4 64 Bo BENDSNEYDER NED Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 40’49.489 155.2 24.309

13 3 96 Jake DIXON GBR Petronas Sprinta Racing KALEX 40’51.957 155.1 26.777

14 2 12 Thomas LUTHI SWI Pertamina Mandalika SAG Team KALEX 40’59.879 154.6 34.699

15 1 23 Marcel SCHROTTER GER Liqui Moly Intact GP KALEX 41’01.420 154.5 36.240

16 54 Fermín ALDEGUER SPA +EGO Speed Up BOSCOSCURO 41’02.770 154.4 37.590

17 70 Barry BALTUS BEL NTS RW Racing GP NTS 41’03.079 154.4 37.899

18 11 Nicolò BULEGA ITA Federal Oil Gresini Moto2 KALEX 41’03.146 154.4 37.966

19 24 Simone CORSI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 41’15.967 153.6 50.787

20 7 Lorenzo BALDASSARRI ITA MV Agusta Forward Racing MV AGUSTA 41’28.154 152.8 1’02.974

