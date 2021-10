MMA, quanti soldi guadagna Marvin Vettori per il match contro Paulo Costa? Il brasiliano deve risarcirlo con il 20%!

Marvin Vettori è pronto per tornare a combattere. Il fighter italiano affronterà Paulo Costa sabato 23 ottobre sul ring dell’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il trentino, ormai stella acclarata della UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale, se la dovrà vedere con il temibilissimo brasiliano. Il 28enne ritorna sull’ottagono dopo la sconfitta contro Israel Adesanya nel match che assegnava il titolo mondiale dei pesi medi e sogna il colpaccio contro il brasiliano, anch’egli battuto dal Campione del Mondo ormai due anni fa e reduce da una lunga inattività.

Quanti soldi guadagna Marvin Vettori per questa sfida? Non ci sono indiscrezioni della vigilia (stranamente) riguardo al montepremi, ma basterà aspettare la metà della prossima settimana per conoscere ufficialmente l’importo della borsa portata a casa dai due fighter (in UFC le cifre vengono ufficializzate qualche giorno dopo l’incontro, in massima trasparenza). Difficilmente il trentino si avvicinerà ai 382.000 dollari guadagnati con la sconfitta maturata contro Israel Adesanya (partiva da un fisso di 350.000 dollari, circa 300.000 euro), ma potrebbe avvicinarsi agli importi ottenuti per le vittorie di lusso contro Jack Hermansson (155.000 dollari, circa 133.000 euro) e Karl Roberson (141.000 dollari, circa 121.000 euro), entrambe caratterizzata dai 50.000 dollari di premio per il successo e da altri 50.000 dollari di performance bonus.

Marvin Vettori potrà beneficiare anche di un regalo da parte di Paulo Costa. Il brasiliano, infatti, dovrà offrire all’italiano il 20-30% del suo guadagno (importo esatto ancora da definire). Il motivo? Non avere rispettato i limiti di peso, fatto che impone una sanzione da parte della UFC.