MMA, Marvin Vettori dovrà sottoporsi a radiografie e risonanza: gli esami obbligatori dopo la vittoria su Costa

UFC ha comunicato le visite mediche a cui Marvin Vettori dovrà sottoporsi dopo la vittoria ottenuta sabato scorso contro Paulo Costa nel main event della UFC Fight Night andata in scena a Las Vegas (Nevada, USA). Il fighter trentino, che grazie al trionfo sul brasiliano è diventato il numero 2 del ranking dei pesi medi, avrà l’obbligo di effettuare i seguenti esami, imposti dalla promotion più importante al mondo per quanto concerne la MMA (arti marziali miste): radiografie a entrambi gli avambracci e risonanza magnetica al ginocchio destro.

Se dovessero risultare positivi allora avrà bisogno del nulla osta del medico se vorrà combattere prima del 22 aprile. In caso di negatività allora non ci saranno problemi al suo ritorno sull’ottagono, anche se il ribattezzato The Italian Dream non potrà comunque tornare sul ring prima dell’8 dicembre (ma non era sua intenzione farlo, stando alle ultime dichiarazioni).

Precisiamo che giustamente si vuole garantire la massima salute e la totale incolumità agli atleti. Proprio per questo motivo si prescrivono degli esami alle zone del corpo che sono parse più colpite durante l’incontro, in modo da verificare la completa integrità dei fighter ed evitare che combattano in condizioni fisiche precarie. Non significa appunto che Marvin Vettori abbia concretamente delle problematiche agli avambracci e al ginocchio, anche se chiaramente attendiamo il responso degli specialisti.