Marvin Vettori è pronto per tornare a combattere. Il fighter italiano affronterà Paulo Costa sabato 23 ottobre sul ring dell’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA). Il trentino, ormai stella acclarata della UFC, la massima promotion di MMA (arti marziali miste) a livello mondiale, se la dovrà vedere con il temibilissimo brasiliano. Si tratta di un main event davvero di lusso e assolutamente da non perdere, in programma tra l’altro attorno alla mezzanotte italiana e dunque senza l’obbligo di puntare la sveglia nel cuore della notte per poterlo seguire.

Marvin Vettori, 28enne nativo di Mezzocorona, ha perso lo scorso 12 giugno contro il nigeriano Israel Adesanya nel match che metteva in palio il Mondiale dei pesi medi. Il ribattezzato The Italian Dream tenne testa al Campione del Mondo in carica, perdendo però nettamente in tutti i cinque round disputati e uscendo sconfitto ai punti. Il 31enne di Belo Horizonte, invece, non combatte addirittura dal 26 settembre 2020, quando perse proprio contro Adesanya (sempre per il titolo iridato).

Il soprannominato Borracinha occupa attualmente il numero 2 del ranking UFC, mentre il nostro portacolori è scivolato al numero 5. Chi vincerà potrebbe coltivare il sogno di una rivincita con Adesanya per la corona, tenendo però ben presente che al momento il numero 1 del ranking è Robert Whittaker.

Marvin Vettori avrà dunque l’obiettivo di rilanciarsi: un’eventuale vittoria gli permetterebbe di rimettersi in gioco e magari di avere un’altra chance iridata, una sconfitta lo farebbe precipitare nelle gerarchie e lo costringerebbe a una non semplice risalita dal basso. Il nostro portacolori parte con gli sfavori del pronostico, ma ha comunque le carte in regola per imporsi: le sue enormi abilità nella lotta a terra potrebbero risultare decisive contro un rivale decisamente solido, ma non inscalfibile e con una lunga inattività alle spalle.