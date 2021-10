Masters 1000 Indian Wells 2021: il tabellone di Lorenzo Musetti. Esordio contro Ramos, poi Auger-Aliassime?

Nella notte italiana si sono svolti i sorteggi di Indian Wells, penultimo appuntamento Masters 1000 di questo 2021. In un tabellone che non vede nessuno dei Big Three, la lotta al titolo sarà davvero aperta ed avvincente. A tenere alti i colori dell’Italia, ci proverà anche il nostro Lorenzo Musetti (n.61 del ranking) che, dopo un periodo non di certo brillante, vorrà sicuramente tornare a stupire tutto il mondo con la sua classe.

L’italiano affronterà al primo turno Albert Ramos-Vinolas (n.48 del ranking) in un incontro di difficile interpretazione. Lo spagnolo, infatti, tra tornei ATP e Challenger è reduce da quattordici sconfitte e solo cinque successi negli ultimi cinque mesi ma, considerando lo stato di forma di Musetti, non partirà da assoluto sfavorito. Per vincere il nostro azzurro dovrà quindi cominciare mostrando fin da subito tutto il suo repertorio tennistico.

In caso di successo, ci sarebbe poi la sfida proibitiva contro Fèlix Auger-Aliassime (n.11 del ranking). Il canadese, che in quanto testa di serie usufruirà di un bye al primo turno, è uno dei prospetti più interessanti dell’intero circuito e arriva a questo appuntamento in un momento di forma abbastanza positivo. Per lui infatti negli ultimi mesi sono arrivati diversi traguardi importanti: prima i quarti di finale a Wimbledon (dove ha perso contro il nostro Matteo Berrettini) e al Masters 1000 di Cincinnati (uscito poi sconfitto dal match contro Stefanos Tsitsipas), poi la semifinale agli Us Open (dove è stato piegato in tre set da Daniil Medvedev). Per il Musetti visto negli ultimi tempi servirà dunque un mezzo miracolo per approdare al terzo turno.

Se arriverà l’impresa, poi il tabellone diventerà molto interessante. Al terzo turno potrebbe esserci il match contro il georgiano Nikoloz Basilashvili (n.29 del ranking), mentre in un eventuale ottavo di finale l’avversario più quotato sarebbe lo spagnolo Pablo Carreno Busta (n.12 del ranking). Se poi vogliamo proprio spingerci oltre per provare a sognare, arrivare ai quarti di finale significherebbe quasi sicuramente affrontare il greco Stefanos Tsitsipas (n.3 del ranking) in quella che sarebbe una sfida al limite dell’impossibile.

Fonte: LaPresse