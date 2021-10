La disputa del match tra Marvin Vettori e Paulo Costa è stata ufficializzata, ma si tratterà di un incontro “catchweight”. Cosa significa? Si tratta di un confronto fuori dai limiti di peso della categoria in cui i due fighter avrebbero dovuto combattere: stiamo infatti parlando di pesi medi (84 kg, 185 libbre), ma il brasiliano ha notevolmente sforato questo limite come annunciato durante la conferenza stampa della vigilia.

Il trentino ha protestato in maniera veemente (e a ragion veduta) contro il sudamericano, reo di non avere mostrato la minima professionalità e di non essersi preoccupato di uno degli aspetti più importanti nell’universo della MMA (arti marziali miste). I dirigenti della UFC, la promotion più importante al mondo per quanto concerne questo sport, hanno comunicato che sarà un “catchweight” a 195 libbre (88,5 kg, ovvero il limite dei supermedi, la categoria superiore). I due sfidanti si erano già accordati verbalmente e ora è stata notificata la decisione ufficiale degli organizzatori.

Il ribattezzato The Italian Dream (numero 5 del ranking) e il rinominato Borracinha (numero 2 della graduatoria) si incroceranno sabato 23 ottobre (attorno alla mezzanotte italiana) a Las Vegas (Nevada, USA): entrambi sono reduci dalla sconfitta contro Israel Adesanya (Campione del Mondo), il nostro portacolori partirà sfavorito anche a causa della situazione di peso, ma il 28enne ha tutte le carte in regola per inseguire il colpaccio.