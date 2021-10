Marvin Vettori stanotte è tornato perentoriamente alla vittoria, confermando il suo innegabile status di fighter ai massimi livelli internazionali. Il trentino ha battuto il temibile Paulo Costa ai punti: un verdetto unanime (triplo 48-46) ha consegnato il successo al nostro portacolori, che era reduce dalla sconfitta rimediato contro Israel Adesanya e che è riuscito a travolgere il numero 2 del ranking UFC dei pesi medi per restare ai vertici della categoria. Il 28enne si è imposto al termine di un confronto decisamente combattuto, in cui ha offerto una maggiore varietà di colpi e ha saputo incidere con grande caparbietà nel corso dei cinque round disputati all’UFC Apex di Las Vegas (Nevada, USA).

Il nativo di Mezzocorona, che prima del match era numero 5 al mondo, ha travolto il rinominato Borracinha e in futuro potrebbe avere una nuova chance iridata. L’apoteosi odierna ha un peso specifico enorme perché il ribattezzato The Italian Dream ha giganteggiato in un match “catchweight”, ovvero fuori dai limiti di peso della categoria originaria: tutta colpa del sudamericano che ha costretto ad alzare alle 205 libbre e a un confronto da minimi leggeri perché si è presentato sovrappeso all’appuntamento, ma il peso monstre di Paulo Costa non ha intimorito Marvin Vettori ed è così arrivata un’affermazione davvero di lusso che rilanciata la carriera della nostra icona della MMA (arti marziali miste).

Marvin Vettori ha regalato grandissimo spettacolo nel corso della serata e gli organizzatori lo hanno premiato con la “Performance of the Night”. Non è soltanto un titolo platonico di cui fregiarsi, ma porta con sé una gradita borsa di 50.000 dollari (circa 43.000 euro) che si aggiungerà al guadagnato del fighter italiano per questo combattimento (i dettagli dovrebbero giungere a metà della settimana).