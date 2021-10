Nubi di incertezza sul match tra Marvin Vettori e Paulo Costa, l’attesissimo main event di UFC previsto sabato 23 ottobre (attorno alla mezzanotte italiana). A tre giorni dalla sfida di MMA (arti marziali miste) prevista a Las Vegas (Nevada, USA) il fighter italiano deve fare i conti col peso irregolare del suo avversario. Nei pesi medi si combatte al limite degli 84 kg (185 libbre): il nostro portacolori è in peso forma e non ha sgarrato negli ultimi mesi, il brasiliano ha sfondato di parecchio i paletti imposti e pesa 96 chilogrammi (212 libbre).

A comunicarlo è stato il ribattezzato Borracinha in conferenza stampa, a un giorno dalla cerimonia ufficiale del peso. Il rinominato The Italian Dream è stato molto chiaro: “Paulo Costa ha grossi problemi con il peso. E non è una cosa professionale. Tutti facciamo dei tagli. L’ultima cosa che voglio è che salti il combattimento, andrò sull’ottagono contro di lui comunque”. Domani ci sarà il responso delle bilance, ma appare quasi scontato che Paulo Costa sarà ben sopra agli 84 kg.

Bisognerà trovare una soluzione per evitare che venga cancellato il combattimento tra i numeri 2 e 5 del ranking UFC, la promotion più importante al mondo per quanto riguarda le arti marziali miste. Entrambi i fighter sono reduci dalle sconfitte contro Israel Adesanya nei match che valevano il titolo mondiale, questa contesa è cruciale perché il vincitore potrebbe tornare in gioco per la cintura iridata. Salire sull’ottagono è fondamentale e Marvin Vettori vuole a tutti i costi combattere contro un avversario che oggettivamente si è comportato in maniera scorretta e non si è nemmeno scusato per l’eccessivo adipe (non stiamo parlando di qualche etto di troppo, ma di circa 14 chilogrammi…).

Il nativo di Mezzocorona potrebbe accettare di combattere al limite dei massimi leggeri (92 kg), a patto che il sudamericano ci rientri in poche ore, oppure pensare al cosiddetto catchweight (incontro con limiti di peso differenti). Entrambe le condizioni sono però oggettivamente penalizzanti per l’italiano, il quale dovrà inventarsi ancora una volta un’autentica magia.