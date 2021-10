LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2021 in DIRETTA: Baldassarri e Agiurgiuculese seste, titoli a Dina Averina e Harnasko

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Grazie a tutti per averci seguito in questa giornata. Appuntamento a domani con il concorso generale per gruppi, le Farfalle andranno a caccia delle medaglie.

13.42 Non ci sono state medaglie per l’Italia in questo giornata, sesti posti di Baldassarri e Agiurgiuculese rispettivamente con clavette e col nastro. Titolo alle clavette a Dina Averina, Harnasko vince il nastro.

13.40 La bielorussa Alina Harnasko si è così laureata Campionessa del Mondo al nastro (23.950) precedendo le russe Dina Averina (23.900) e Arina Averina (23.450). Alexandra Agiurgiuculese sesta con 21.500.

13.38 Soltanto 21.000 per Kaleyn.

13.36 Kaleyn ha purtroppo perso l’attrezzo nella fase iniziale e scoppia in lacrime, addio medaglia.

13.34 Non cambia il punteggio di Dina Averina! Resta seconda dietro ad Harnasko! Niente poker di ori. Volozhanina si ferma a 21.900. Ora l’ultimo esercizio, tocca alla bulgara Boryana Kaleyn.

13.32 Dina Averina presenta ricorso.

13.30 DIETROOO! Incredibile: Dina Averina 23.900, mezzo decimo dietro ad Harnasko! Seconda! Non riesce il filotto di ori!

13.29 Non cambia il punteggio di Arina, ricorso rigettato: resta seconda. Vediamo ora quello di Dina.

13.28 Sotto giudizio il punteggio di Arina Averina. Quindi bisognerà aspettare per quello di Dina.

13.25 Arina Averina si ferma a 23.450 e non supera Harnasko! Ci riuscirà Dina Averina?

13.23 Attesa per il punteggio perché c’è un “submitted” su Harnasko.

13.21 Smorfia di disappunto di Arina Averina al termine del suo esercizio, che comunque ci è parso positivo.

13.17 Superbo 23.950 per Alina Harnasko! Vola perentoriamente al comando. Ora la russa Arina Averina.

13.15 Un esercizio sontuoso di Harnasko, studiato in ogni minimo dettaglio. Davvero impeccabile, balzerà al comando e soltanto le Averina potranno batterla.

13.12 Khrystyna Pohranychna è stata molto armoniosa e ha eseguito un esercizio pregevole, decisamente convincente. Viene premiata con 21.950, balza in prima posizione. Agiurgiuculese scivola in seconda posizione. Ora la fuoriclasse bielorussa Alina Harnasko.

13.08 Vedeneeva finisce dietro ad Agiurgiuculese! 21.450. Ora l’ucraina Pohranychna.

13.05 Purtroppo solo 21.500 per Agiurgiuculese. Medaglia impossibile. Ora la slovena Ekaterina Vedeneeva.

13.03 NOOOO! Perdita di attrezzo nelle battute iniziali. Un peccato perché per il resto si è distinta sulle note di Grease.

13.02 SUBITO ALEXANDRA AGIURCIULESE.

13.00 Le grandi stelle della vigilia sono parse di un’altra dimensione: le russe Dina Averina (23.800) e Arina Averina (23.600) giganteggiano insieme alla bielorussa Alina Harnasko (23.500) e alla bulgara Boryana Kaleyn (23.100). Accedono alla finale anche la slovena Ekaterina Vedeneeva (22.150), l’ucraina Khrystyna Pohranychna (21.750) e la bulgara Tatyana Volozhanina (21.650).

12.58 Agiurgiuculese ha totalizzato 21.525 in qualifica.

12.56 Tra pochi istanti la finale al nastro. L’Italia si affida ad Alexandra Agiurgiuculese, ottava in qualifica.

12.54 La russa Dina Averina si laurea Campionessa del Mondo alle clavette con 27.100 e firma la tripletta dopo i due titoli conquistati ieri. Alle sue spalle la gemella Arina Averina (26.750), brono al collo della bielorussa Anastasiia Salos (26.400). Milena Baldassarri sesta (26.000).

12.52 Qualche imprecisione di troppo per Arina Averina ma ottiene 26.750 e si piazza in seconda posizione. Doppietta delle russe.

12.48 Clamoroso errore di Harnasko! Poteva insidiare Dina Averina e invece si ferma a 26.100, quarta provvisoria davanti a Milena Baldassarri. Ora la chiusura con la russa Arina Averina.

12.44 Milena Baldassarri ottiene un buon 26.000, si ferma al quarto posto. Si poteva meritare qualcosa in più. Ora la bielorussa Alina Harnasko.

12.42 Attendiamo il punteggio di Milena…

12.40 BRAVISSIMA. Ottimo esercizio di Milena Baldassarri. Non ha sbagliato praticamente nulla, merita un grande applauso. Vediamo come i giudici decideranno di premiarla.

12.38 ORA TUTTI CON MILENA BALDASSARRI.

12.36 Una piccola sbavatura di Onopriienko che si ferma a 25.550, quarto posto provvisorio.

12.33 Anastasiia Salos sforna un buon esercizio e si accomoda alle spalle di Dina Averina con 26.400, un punteggio con cui comunque può puntare al podio. Ora l’ucraina Viktoriia Onopriienko, poi toccherà a Milena Baldassarri.

12.28 Superlativo esercizio di Dina Averina! Viene premiata con 27.100 e balza al comando. Ora la bielorussa Anastasiia Salos.

12.25 Incredibile! Anche Kaleyn perde l’attrezzo nel finale e si ferma a 26.200! Ora la fuoriclasse russa Dina Averina, favorita della vigilia.

12.22 Pohranychna ottiene 24.575 a causa dell’errore. Ora la stella bulgara Boryana Kaleyn.

12.20 L’ucraina Khrystyna Pohranychna perde l’attrezzo nel finale, un peccato perché l’esercizio era valido.

12.18 INIZIA LA GARA.

12.15 Ormai le ginnaste sono pronte per entrare nel palazzetto e regalare grande spettacolo.

12.11 Viene annunciato l’inizio della finale alle clavette alle ore 12.18.

12.08 Ordine di rotazione della Finale alle clavette: l’ucraina Khrystyna Pohranychna, la bulgara Boryana Kaleyn, la russa Dina Averina, la bielorussa Anastasiia Salos, l’ucraina Viktoriia Onopriienko, l’italiana Milena Baldassarri, la bielorussa Alina Harnasko, la russa Arina Averina.

12.05 Le sorelle russe Dina e Arina Averina puntano a firmare due doppiette. La bielorussa Alina Harnasko e la bulgara Boryana Kaleyn sono le altre candidate alle medaglie. Le due azzurre partono in seconda fila, ma tutto può succedere.

12.02 Al momento non sono ancora usciti gli ordini di rotazione delle due Finali di Specialità. Nel frattempo ricordiamo che domani toccherà alle Farfalle nel concorso generale individuale.

11.58 Ad aprire le danze sarà proprio la finale con le clavette, formalmente alle ore 12.15. Non sono da escludersi piccoli ritardi, le qualificazioni sono terminate poco dopo le ore 11.00.

11.56 La classifica delle clavette. Le gemelle russe Dina Averina (28.450) e Arina Averina (27.950) dominano precedendo la bielorussa Alina Harnasko (27.200) e la bulgara Boryana Kaleyn (27.150). In finale rivedremo anche la bielorussa Anastasiia Salos (26.550), le ucraine Viktoriia Onopriienko (26.150), Milena Baldassarri (25.800) e Khrystyna Pohranychna (25.550).

11.54 Milena Baldassarri ha ottenuto 25.800 con le clavette.

11.52 Sofia Raffaeli è rimasta fuori dalle finali dopo il bronzo di ieri col cerchio.

11.50 Baldassarri è entrata col settimo punteggio, Agiurgiuculese con l’ottavo. Non sarà facile centrare una medaglia, ma bisogna provarci.

11.48 L’Italia punta a essere protagonista con Milena Baldassarri (clavette) e Alexandra Agiurgiuculese (nastro).

11.46 A partire dalle ore 12.10 si disputeranno le Finali di Specialità con le clavette e col nastro.

11.45 Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica.

11.10: Per il momento è tutto ma fra un’ora vi invitiamo a tornare sul live per seguire la diretta delle due finali di specialità che vedono impegnate le azzurre Agiurgiuculese al nastro e Baldassarri alle clavette. Grazie per averci seguito, appuntamento alle 12.00 per le finali con le azzurre!

11.08: Queste le 18 atlete qualificate per la finale dell’all around:

1 AVERINA Dina RGF 85.175

2 AVERINA Arina RGF 83.650

3 HARNASKO Alina BLR 81.675

4 KALEYN Boryana BUL 78.900

5 BALDASSARRI Milena ITA 76.750

6 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR 76.400

7 POHRANYCHNA Khrystyna UKR 75.100

8 KITA Sumire JPN 74.000

9 VOLOZHANINA Tatyana BUL 72.700

10 SALOS Anastasiia BLR 71.300

11 POLSTJANAJA Jelizaveta LAT 70.200

12 RAFFAELI Sofia ITA 70.150

13 DOMINGOS Barbara BRA 69.800

14 PIGNICZKI Fanni HUN 69.550

15 VERDES Andreea ROU 68.750

16 KOLOSOV Margarita GER 68.450

17 VEDENEEVA Ekaterina SLO 68.400

18 OIWA Chisaki JPN 67.350

11.05: Un’altra buona notizia per l’Italia è la qualificazione di Milena Baldassarri e Sofia Raffaeli alla finale dell’all around. Baldassarri ha chiuso la qualificazione al quinto posto, Raffaeli al 12mo. Tra poco le 18 qualificate alla finale

11.03: Questa la classifica finale delle qualificazioni del nastro:

1 AVERINA Dina RGF 23.800 14.800 9.000

2 AVERINA Arina RGF 23.600 14.800 8.800

3 HARNASKO Alina BLR 23.500 14.600 8.900

4 KALEYN Boryana BUL 23.100 14.400 8.700

5 VEDENEEVA Ekaterina SLO 22.150 13.800 8.350

6 POHRANYCHNA Khrystyna UKR 21.750 13.400 8.350

7 VOLOZHANINA Tatyana BUL 21.650 13.800 7.850

8 AGIURGIUCULESE Alexandra ITA 21.525 13.900 7.625

11.00: Questa la classifica finale delle qualificazioni delle clavette:

1 AVERINA Dina RGF 28.450 19.300 9.150

2 AVERINA Arina RGF 27.950 18.700 9.300 -0.05

3 HARNASKO Alina BLR 27.200 18.400 8.800

4 KALEYN Boryana BUL 27.150 18.700 8.450

5 SALOS Anastasiia BLR 26.550 17.900 8.650

6 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR 26.150 17.600 8.550

7 BALDASSARRI Milena ITA 25.800 17.300 8.500

8 POHRANYCHNA Khrystyna UKR 25.550 17.300 8.250

10.57: Milena Baldassarri si prende il posto in finale, la terza del suo Mondiale, totalizzando il punteggio di 25.800 (17.300 + 8.300) e collocandosi al settimo posto. Grande gioia per la romagnola un po’ smorzata dal fatto che la sua prestazione elimina dalla finale Sofia Raffaeli

10.51: Alexandra Agiurgiuculese è in finale al nastro. Prova da dimenticare per la boliviana Genuzio che è addirittura ultima con 5.100 e dunque ci saranno due azzurre in finale anche oggi. ora tocca a Milena Baldassarri a chiudere il programma delle qualificazioni. Se farà meglio di Raffaeli la finale alle clavette sarà sua, se farà peggio in finale andrà Raffaeli

10.49: C’è un’altra finale in ballo per le azzurre: la boliviana Genuzio è in gara al nastro. Se farà peggio di Agiurgiuculese, per l’azzurra si apriranno le porte della finale

10.48: Una buona e una cattiva notizia. La buona è che l’Italia sarà sicuramente in finale alle clavette perchè Sofia Raffaeli si inserisce all’ottavo posto con il punteggio di 25.100 (17.600 + 7.500). La cattiva è che questo posto se lo giocheranno Raffaeli e Milena Baldassarri, la prossima e anche l’ultima a scendere in pedana. Non ci saranno due italiane in finale alle clavette

10.44: Sesto posto provvisorio per l’ucraina Onopriienko che riesce a sopravanzare al nastro la compagna con il punteggio di 26.150 (17.600 + 8.550). Ora tocca a Sofia Raffaeli al sempre al nastro

10.39: Exploit della slovena Vedeneeva al nastro. Totalizza 22.150 (13.800 + 8.350) e si inserisce al quinto posto, spingendo Alexandra Agiurgiuculese all’ottavo quando manca solo la boliviana Genuzio che non dovrebbe rappresentare un pericolo per l’azzurra

10.38: Prestazione di tutto rispetto per la ucraina Pohranychna alle clavette: punteggio di 25.550 (17.300 + 8.250) e sesto posto provvisorio. se farà meglio di almeno una delle prossime tre atlete, Onopriienko, Raffaeli e Baldassarri sarà in finale

10.34: La cipriota Sokolova totalizza 15.350 (9.800 + 5.550) ed è 48ma al nastro. Agiurgiuculese ad un passo dalla finale

10.33: Niente finale per la ungherese Pigniczki che si inserisce al 24mo posto nelle clavette con 21.500 (15.400 + 6.100)

10.29: Lontana dalle posizioni che contano la rappresentate del Kirghizstan Izabekova che chiude con 14.200 (9.300 + 4.900) al nastro ed è 52ma

10.26: Prova negativa della croata Sambol al nastro: punteggio di 11.750m (6.900 + 4.950) che significa 55mo posto

10.23: La canadese Uchida è 53ma alle clavette con 16.750 (12.300 + 4.730) con una deduzione di 0.30

10.19: E’ sedicesima la giapponese Oiwa alle clavette: punteggio di 22.150 (15.000 + 7.750) e niente finale per lei

10.16: Lontana dalle posizioni di testa la coreana Seo al nastro: Punteggio di 15.300 (11.400 + 4.350) che significa 48mo posto. Ora la giapponese Oiwa e la canadese Uchida alle clavette

10.14: Sesto posto provvisorio alle clavette per la giapponese Kita: punteggio di 24.400 (16.100 + 8.300). Basterà per la finale?

10.09: Inizia con il modesto 16.150 (10.500 + 5.650) della coreana Kim al nastro l’ultima rotazione del quarto gruppo. Ora la giapponese Kita alle clavette, attenzione

10.05: Inizia la seconda rotazione con la coreana Kim al nastro

10.03: Settimo posto provvisorio per Alexandra Agiurgiuculese al nastro! L’azzurra potrebbe aver messo una seria ipoteca sulla conquista della finale visto che le atlete che si cimenteranno al nastro nell’ultima rotazione appaiono di livello inferiore rispetto a lei. Per la specialista italiana arriva in punteggio 21.525 (13.900 + 7.625)

10.00: Modesto il punteggio della boliviana Genuzio che con 17.400 (11.000 + 6.400) chiude al 46mo posto alle clavette. Ora Agiurgiuculese al nastro

9.57: Peccato! Niente da fare per Sofia Raffaeli che non riesce a centrare la finale del nastro. Qualche sbavatura costa cara all’azzurra che totalizza 20.400 (13.100 + 7.300) che significa 14mo posto provvisorio. Ci riproverà alle clavette. Tra poco, dopo la boliviana Genuzio, c’è Agiurgiuculese, desiderosa di riscatto

9.54: E’ il momento di Sofia Raffaeli, che prova a prendersi un posto in finale al nastro dopo lo splendido bronzo di ieri al cerchio

9.54: Deludente la prova dell’ucraina Onopriienko che totalizza al nastro 20.700 (13.400 + 7.300) che le vale il decimo posto. Non sarà in finale

9.52: Niente da fare per la finale alle clavette per la slovena Vedeneeva che sfiora la top8 con il nono posto ottenuto con il punteggio di 22.800 (15.200 + 7.600). Ora la ucraina Onopriienko al nastro

9.49: Prestazione da finale per l’ucraina Pohrachnyna al nastro: punteggio di 21.750 (13.450 + 8.350) e quinto posto provvisorio che dovrebbe assicurarle un posto nella top8 alla fine delle qualificazioni. Ora la slovena Vedeneeva alle clavette, la ucraina Onopriienko al nastro e poi le azzurre

9.46: Lontana dalle prime posizioni alle clavette la cipriota Sokolova che è 46ma con 17.650 (10.700 + 6.350). Ora attenzione all’ucraina Pohranychna al nastro

9.43: Temporaneamente in zona finale la ungherese Pignizcki che totalizza al nastro 21.050 (13.600 + 7.450) e si piazza al settimo posto provvisorio

9.39: La rappresentante del Kirghizstan Izabekova si inserisce al 37mo posto alle clavette con 18.800 (12.100 + 6.700). Ora si alza l’asticella con diverse atlete protagoniste anche ai Giochi di Tokyo, a partire dalla ungherese Pigniczki impegnata al nastro

9.34: E’ 44mo posto provvisorio per la croata Sambol alle clavette: 17.000 (11.000 + 6.000) per lei. Ora la rappresentante del Kirghizstan Izabekova sempre alle clavette

9.32: Lontana dalle prime la canadese Uchida che al nastro totalizza 17.450 (10.300 + 7.150) e si inserisce al 28mo posto. Ora la croata Sambol alle clavette

9.28: Non riesce ad entrare tra le finaliste al nastro la giapponese Minagawa che si inserisce al decimo posto con 20.400 (12.500 + 7.900). Ora la canadese Uchida sempre al nastro

9.26: 38mo posto per la coreana Seo alle clavette con il punteggio di 18.200 (12.200 + 6.000)

9.23: Si inseriscfe al momento in zona finale la giapponese Kita che è sesta al nastro con 21.475 (13.600 + 7.925). Tocca alla coreana Seo alle clavette

9.19: Si inserisce in 39ma piazza la coreana Kim con il punteggio di 17.900 (12.600 + 5.300) alle clavette. Ora la giapponese Kita al nastro

9.16: La prima a scendere in pedana è la coreana Joowon Kim che ieri non ha ottenuto risultati rilevanti

9.14: Questa la situazione al nastro dopo tre gruppi su quattro:

1 AVERINA Dina RGF 23.800 14.800 9.000

2 AVERINA Arina RGF 23.600 14.800 8.800

3 HARNASKO Alina BLR 23.500 14.600 8.900

4 KALEYN Boryana BUL 23.100 14.400 8.700

5 VOLOZHANINA Tatyana BUL 21.650 13.800 7.850

6 SALOS Anastasiia BLR 21.000 13.400 7.600

7 GRISKENAS Evita USA 20.550 13.100 7.450

8 DOMINGOS Barbara BRA 20.500 12.400 8.100

9.13: Questa la situazione alle clavette dopo tre gruppi:

1 AVERINA Dina RGF 28.450 19.300 9.150

2 AVERINA Arina RGF 27.950 18.700 9.300 -0.05

3 HARNASKO Alina BLR 27.200 18.400 8.800

4 KALEYN Boryana BUL 27.150 18.700 8.450

5 SALOS Anastasiia BLR 26.550 17.900 8.650

6 VOLOZHANINA Tatyana BUL 23.700 16.700 7.000

7 POLSTJANAJA Jelizaveta LAT 23.450 15.600 7.850

8 VERDES Andreea ROU 23.450 15.800 7.650

9.12: Così la seconda rotazione del quarto gruppo:

1 145 KIM Joowon KOR N

2 139 KITA Sumire JPN C

3 146 SEO Goeun KOR N

4 141 OIWA Chisaki JPN C

5 115 UCHIDA Katherine CAN C

6 120 SAMBOL Lana CRO N

7 144 IZABEKOVA Aisha KGZ N

8 134 PIGNICZKI Fanni HUN C

9 121 SOKOLOVA Anna CYP N

10 165 POHRANYCHNA Khrystyna UKR C

11 160 VEDENEEVA Ekaterina SLO N

12 164 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR C

13 138 RAFFAELI Sofia ITA C

14 110 GENUZIO Antonella BOL N

15 137 BALDASSARRI Milena ITA C

9.10: Così la prima rotazione del quarto e ultimo gruppo di qualificazione:

1 145 KIM Joowon KOR C

2 139 KITA Sumire JPN N

3 146 SEO Goeun KOR C

4 140 MINAGAWA Kaho JPN N

5 115 UCHIDA Katherine CAN N

6 120 SAMBOL Lana CRO C

7 144 IZABEKOVA Aisha KGZ C

8 134 PIGNICZKI Fanni HUN N

9 121 SOKOLOVA Anna CYP C

10 165 POHRANYCHNA Khrystyna UKR N

11 160 VEDENEEVA Ekaterina SLO C

12 164 ONOPRIIENKO Viktoriia UKR N

13 138 RAFFAELI Sofia ITA N

14 110 GENUZIO Antonella BOL C

15 136 AGIURGIUCULESE Alexandra ITA N

9.07: Milena Baldassarri (clavette), Sofia Raffaeli (clavette e nastro), Alexandra Agiurgiuculese (nastro) hanno tutte le carte in regola per ben figurare e staccare il biglietto per gli atti conclusivi, magari anche per puntare al podio.

9.03: Tra poco più di 10 minuti scattano le prove del quarto e ultimo gruppo che comprende le tre azzurre in gara

9.00: La estone Bogdanova chiude il terzo gruppo totalizzando 18.550 al nastro che significa 22mo posto

8.57: 45mo posto per la sudafricana Gardiner alle clavette con 16.100

8.53: La kazaka Taniyeva con un punteggio di 21.450 si inserisce in 21ma posizione alle clavette

8.50: Primo risultato di rilievo di questo gruppo arriva con l’uzbeka Ikromova che sfiora l’ingresso provvisorio in finale con 20.250 (12.800 + 7.450) che significa nono posto provvisorio

8.47: LA kazaka Bailenova totalizza 20.950 alle clavette e si inserisce in 22ma piazza

8.44: Questa volta la spagnola Berezina non riesce a sopravanzare la compagna Gorospe ed è 17ma con 21.900 alle clavette

8.41: Si inserisce in 38ma posizione la sammarinese Castiglioni con il punteggio di 15.050 al nastro

8.38: 17ma piazza per la greca Dervisi al nastro con il punteggio di 19.100

8.37: Quindicesimo posto alle clavette per la spagnola Gorospe che totalizza 22.000

8.33: ultimo posto per l’indiana Kaur al nastro: 9.800 il punteggio

8.29: La ceca Garoffolo totalizza 16.400 alle clavette ed è 40ma

8.25: Ultimo posto al nastro per la guatemalteca Porras Osorio: 10.950 il punteggio

8.21: Si inserisce in 16ma posizione la georgiana Arbolishvili al nastro: 19.100

8.18: La georgiana Beijashvili inaugura la seconda rotazione del terzo gruppo con il 390mo posto provvisorio al nastro: 16.300 il punteggio

8.14: ventesimo posto per l’estone Bogdanova alle clavette: 20.850 il punteggio. Si riparte con la seconda rotazione e con le prime tre atlete impegnate al nastro

8.10: 36ma piazza per la sudafricana Gardiner al nastro con 14.000, si chiude la prima rotazione con l’estone Bogdanova alle clavette

8.06: 18.300 al nastro per la kazaka Taniyeva che si inserisce in 19ma posizione

8.04: La uzbeka Ikromova si inserisce al 17mo posto alle clavette con 21.800

8.01: Sedicesimo posto per la kazaka Bailenova al nastro: punteggio di 19.000

7.58: La sammarinese Castiglioni chiude la sua prova alle clavette con il punteggio di 16.900, 37ma posizione provvisoria

7.56: Buona prestazione della spagnola Berezina che al nastro totalizza 19.450 e si inserisce in 14ma posizione

7.53: La greca Dervisi si inserisce al 31mo posto alle clavette con il punteggio di 18.450

7.50: Ventesimo posto provvisorio per la spagnola Gorospe al nastro con 17.450

7.48: Ultima piazza per l’indiana Kaur che totalizza 13.750 alle clavette

7.45: 15.850 per la ceca Garoffolo che si inserisce al 25mo posto al nastro

7.40: La rappresentante del Guatemala Porras Osorio è 36ma alle clavette con 13.900

7.36: Si inserisce in 25ma posizione alle clavette la georgiana Arbolishvili con 19.750

7.33: Il primo punteggio è quella della georgiana Beijashvili che raggiunge quota 17.300 alle clavette e si inserisce in 34ma posizione

7.29: Questa la seconda rotazione del terzo gruppo:

1 130 BEJIASHVILI Ana GEO N

2 129 ARBOLISHVILI Ketevan GEO N

3 133 PORRAS OSORIO Leslie GUA N

4 122 GAROFFOLO Gaia CZE C

5 135 KAUR Bavleen IND N

6 124 GOROSPE Teresa ESP C

7 132 DERVISI Maria GRE N

8 123 BEREZINA Polina ESP C

9 161 CASTIGLIONI Lucia SMR N

10 142 BAILENOVA Dilnaz KAZ C

11 169 IKROMOVA Takhmina UZB N

12 143 TANIYEVA Elzhana KAZ C

13 159 GARDINER Shannon RSA C

14 125 BOGDANOVA Viktoria EST N

7.26: Tra poco scatta il terzo gruppo. Non ci sono atlete di primo piano. A meno di sorprese le variazioni più importanti alla graduatoria arriveranno con il quarto gruppo che comprende anche le azzurre. Questa la lista di ingresso della prima rotazione (C sta per clavette, N sta per nastro):

1 130 BEJIASHVILI Ana GEO C

2 129 ARBOLISHVILI Ketevan GEO C

3 133 PORRAS OSORIO Leslie GUA C

4 122 GAROFFOLO Gaia CZE N

5 135 KAUR Bavleen IND C

6 124 GOROSPE Teresa ESP N

7 132 DERVISI Maria GRE C

8 123 BEREZINA Polina ESP N

9 161 CASTIGLIONI Lucia SMR C

10 142 BAILENOVA Dilnaz KAZ N

11 169 IKROMOVA Takhmina UZB C

12 143 TANIYEVA Elzhana KAZ N

13 159 GARDINER Shannon RSA N

14 125 BOGDANOVA Viktoria EST C

7.23: Questa la classifica, sempre parziale, delle qualificazioni dell’all around:

1 AVERINA Dina RGF 85.175

2 AVERINA Arina RGF 83.650

3 HARNASKO Alina BLR 81.675

4 KALEYN Boryana BUL 78.900

5 VOLOZHANINA Tatyana BUL 72.700

6 SALOS Anastasiia BLR 71.300

7 POLSTJANAJA Jelizaveta LAT 70.200

8 DOMINGOS Barbara BRA 69.800

7.20: Più equilibrio nella classifica parziale del nastro con le rivali che non sono lontane dalle russe:

1 AVERINA Dina RGF 23.800 14.800 9.000

2 AVERINA Arina RGF 23.600 14.800 8.800

3 HARNASKO Alina BLR 23.500 14.600 8.900

4 KALEYN Boryana BUL 23.100 14.400 8.700

5 VOLOZHANINA Tatyana BUL 21.650 13.800 7.850

6 SALOS Anastasiia BLR 21.000 13.400 7.600

7 GRISKENAS Evita USA 20.550 13.100 7.450

8 DOMINGOS Barbara BRA 20.500 12.400 8.100

7.17: Questa la classifica parziale alle clavette con le sorelle Averina a farla ancora una volta da padrone:

1 AVERINA Dina RGF 28.450 19.300 9.150

2 AVERINA Arina RGF 27.950 18.700 9.300 -0.05

3 HARNASKO Alina BLR 27.200 18.400 8.800

4 KALEYN Boryana BUL 27.150 18.700 8.450

5 SALOS Anastasiia BLR 26.550 17.900 8.650

6 VOLOZHANINA Tatyana BUL 23.700 16.700 7.000

7 POLSTJANAJA Jelizaveta LAT 23.450 15.600 7.850

8 VERDES Andreea ROU 23.450 15.800 7.650

7.15: Alle 7.30 scatteranno le prove del terzo gruppo, mentre finora sono scese in pedana le atlete dei primi due gruppi e dunque molte delle protagoniste annunciate hanno già gareggiato. Vediamo la situazione al momento

Sofia Raffaeli sogna di ripetersi dopo lo splendido bronzo conquistato ieri col cerchio, Milena Baldassari insegue nuovi atti conclusivi dopo la doppietta di ieri, Alexandra Agiurgiuculese spera in un pronto riscatto dopo l'errore con la palla. Le azzurre saranno in gara nell'ultimo dei quattro gruppi, con inizio alle 9.15

L'Italia vuole essere grande protagonista con tre azzurre pronte a incantare. Milena Baldassarri (clavette), Sofia Raffaeli (clavette e nastro), Alexandra Agiurgiuculese (nastro) hanno tutte le carte in regola per ben figurare e staccare il biglietto per gli atti conclusivi, magari anche per puntare al podio.

Le ragazze sono impegnate con le clavette e con il nastro in una lunghissima giornata, le migliori otto su ogni singolo attrezzo si qualificheranno alle Finali di Specialità che all'ora di pranzo assegneranno le prime medaglie di questa competizione.

Prosegue la rassegna iridata a Kitakyushu (Giappone) con la seconda parte delle qualificazioni riservate alle individualiste

7.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare ai Mondiali 2021 di ginnastica ritmica

Sofia Raffaeli medaglia di bronzo col cerchio

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica. Prosegue la rassegna iridata a Kitakyushu (Giappone) con la seconda parte delle qualificazioni riservate alle individualiste. Le ragazze saranno impegnate con le clavette e con il nastro in una lunghissima giornata, le migliori otto su ogni singolo attrezzo si qualificheranno alle Finali di Specialità che all’ora di pranzo assegneranno le prime medaglie di questa competizione.

L’Italia vuole essere grande protagonista con tre azzurre pronte a incantare. Milena Baldassarri (clavette), Sofia Raffaeli (clavette e nastro), Alexandra Agiurgiuculese (nastro) hanno tutte le carte in regola per ben figurare e staccare il biglietto per gli atti conclusivi, magari anche per puntare al podio. Sofia Raffaeli sogna di ripetersi dopo il bronzo conquistato ieri col cerchio, Milena Baldassari insegue nuovi atti conclusivi dopo la doppietta di ieri, Alexandra Agiurgiuculese spera in un pronto riscatto dopo l’errore con la palla.

Le azzurre scenderanno in pedana alle ore 09.15 italiane (le ore 16.15 locali). Sarà una giornata decisamente ricca, con tutte le big chiamate a regalare grande spettacolo: le bulgare Boryana Kaleyn e Tatyana Volozhanina, le gemelle russe Dina e Arina Averina, le bielorusse Anastasiia Salos e Alina Harnasko.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE dei Mondiali 2021 di ginnastica ritmica: qualificazioni e Finali di Specialità per le individualiste con la palla e con il cerchio. La gara inizierà alle ore 03.00, la nostra diretta scatterà alle ore 07.00. Alle ore 12.10 spazio alle due Finali: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, esercizio dopo esercizio, per non perdersi davvero nulla. Buon divertimento a tutti.

