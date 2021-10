Italia-Croazia oggi, calcio femminile: orario, tv, programma, streaming, probabili formazioni

Si riapre la finestra delle qualificazioni ai Mondiali di calcio femminili 2023, con l’Italia che tornerà in campo quest’oggi per affrontare nuovamente la Croazia per una sfida da non fallire per proseguire in testa alla classifica e giocarsi il passaggio del turno contro la Svizzera nello scontro diretto.

Il match si svolgerà oggi, venerdì 22 ottobre 2021, a partire dalle ore 17.30 presso lo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro e sarà trasmessa in diretta televisiva esclusiva dalla Rai, precisamente sul canale Rai 2, ma anche in streaming sulla piattaforma gratuita Rai Play. Inoltre, non mancherà la consueta Diretta LIVE testuale qui su OA Sport.

PROGRAMMA ITALIA-CROAZIA

Venerdì 22 ottobre, Castel di Sangro

Ore 17.30 Italia-Croazia – Qualificazioni Mondiali 2023 calcio femminile

Diretta tv e streaming IN CHIARO – Rai2, RaiPlay

Diretta testuale su OA Sport

PROBABILI FORMAZIONI DI ITALIA-CROAZIA

Italia (3-4-3): Giuliani; Gama, Linari, Bartoli; Guagni, Caruso, Rosucci, Cernoia; Girelli, Giacinti, Bonansea. All.: Milena Bertolini.

Croazia (5-4-1): Bacic; Dulcic, Balog, Pedic, Kunstek, Canjevac; Pezelj, Lubina, Lojna, Jelenic; Glibo. All.: Mate Prskala.

Foto: Lisa Guglielmi – Live Photo Sport