Hockey ghiaccio, Alps League: ruggiscono Gherdeina e Merano, cadono invece Vipiteno e Cortina

E’ stato un sabato sera dolce e amaro quelle che le squadre italiane hanno vissuto in Alps League, quello del 23 ottobre 2021. Andiamo a vedere come sono andate le cose sul ghiaccio.

Nel derby contro Fassa, il Gherdeina si è imposto per 7-5 in casa, in una partita ricca di colpi di scena ed altalene realizzative che alla fine hanno portato Sullmann Pilser e Luisetti (doppietta per quest’ultimo) a decidere una contesa dove Mc Gowan, con la sua tripletta, aveva provato a far vincere gli ospiti.

Ancor più tirata ed emozionante, poi, è stata la vittoria del Merano, che ha vinto 3-4 nella tana dei BEMER VEU Feldkirch dopo l’overtime. Ahlström-Ahlström-Ahlström, la filastrocca da imparare per i tifosi meranesi che, ad eccezione del gol di Borgatello, fra l’altro per il temporaneo 1-3, diventato poi 3-3 per effetto dei gol interni messi a segno da Birnstill e Bolterle, hanno visto il loro asso segnare tre volte, fra cui quella decisiva nei supplementari, per incamerare un’affermazione preziosissima.

Dopo i successi però, ecco le sconfitte: brucia tantissimo quella del Cortina, per 2-1, patita in casa del EHC Lustenau, con il gol di Lacedelli che all’inizio del terzo periodo di gioco aveva ridato speranze di riapertura del match agli ospiti. Più netta invece quella del Vipiteno sulla pista dell’EC-KAC Future Team: un 4-2 indirizzato sin da subito, senza che la squadra italiana potesse realmente cercare il modo di portare via punti da una trasferta difficile.

Ricordando che si tornerà in pista martedì prossimo, ecco gli altri risultati della serata: Vienna Capitals Silver-EK Die Zeller Eisbären 1-8, Steel Wings Linz-EC Bregenzerwald 2-6.

Foto: Carola Semino