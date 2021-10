Golf: Taylor Pendrith allunga dopo il terzo giro del Bermuda Championship 2021. 22° Guido Migliozzi

Continua la corsa del canadese Taylor Pendrith al Bermuda Championship, che quest’anno gode della sponsorizzazione Butterfield. Con un -6 di giornata (cosa per lui comune a diversi giocatori per oggi), il trentenne di Richmond Hill si mantiene in testa con -17 e anzi aumenta il proprio vantaggio nei confronti degli inseguitori. Per lui, 23° allo US Open 2020, ma mai oltre due vittorie sul tour canadese, potrebbe arrivare una gioia che lo spingerebbe molto in su, riavvicinandolo al 128° posto mondiale da 239° che è oggi.

All’inseguimento c’è il neozelandese Danny Lee, secondo a -14 e anche lui protagonista di un -6, così come l’australiano Lucas Herbert, terzo a -13. Cede due posti l’americano Patrick Rodgers, quarto a -12 con il connazionale Vincent Whaley.

Statunitensi anche in tutto il resto o quasi della top ten: sono sesti a -11 (mantenendo la posizione) Peter Malnati e Justin Lower, mentre si trovano all’8°posto Curtis Thompson e Patrick Flavin (-10). Più nutrito il gruppo dei decimi: con Dylan Wu, Peter Uihlein e Chad Ramey ci sono il sudafricano Garrick Higgo, il nordirlandese Graeme McDowell, il canadese Adam Svensson e l’inglese David Skinns.

22° posto per Guido Migliozzi, che cede cinque posizioni pur girando in -2, per il semplice motivo che altri riescono a trovare una buona giornata. Tra questi sono a -7 con lui gli inglesi Matt Fitzpatrick e Luke Donald, oltre al cileno Mito Pereira. Poco più avanti, 17°, c’è Patrick Reed, in cerca di nuovi stimoli dopo che è sceso al 24° posto dell’OWGR.

