Golf: Hideki Matsuyama resta leader dopo tre giri al Zozo Championship 2021. Risale Morikawa

Continua la marcia al comando di Hideki Matsuyama nel Zozo Championship 2021, il torneo del PGA Tour che si gioca nella Prefettura di Chiba, in Giappone. Il padrone di casa mantiene la testa girando in 68 colpi, 2 sotto il par, ma senza riuscire a staccare l’americano Cameron Tringale. Questo anche in ragione del fatto che Matsuyama, all’ultima buca, sbaglia e la chiude con un bogey, il che comporta come causa uno score di -10 contro il -9 di Tringale.

Più staccati tutti gli altri, a partire dal terzetto in terza posizione composto dal colombiano Sebastian Munoz (che risale di quattro posti), dall’americano Brendan Steele e dall’inglese Matt Wallace; si trovano tutti a -6, con Munoz che però trova il giro in -2 rispetto a quello pari con il par degli altri due, in questa che è una giornata complicata per tutti per condizioni.

Un fatto, questo, che regala anche delle situazioni impreviste: sono fuori dalla top ten i due migliori di giornata, l’americano Tom Hoge e il nipponico Shugo Imahira, entrambi in grado di girare in -4 e di risalire rispettivamente 31 e 34 posti, collocandosi al 13° e al 34°.

A completare il novero effettivo dei primi dieci ci sono diversi nomi noti. Sesti il sudafricano Branden Grace e l’inglese Tommy Fleetwood, entrambi a -5, davanti a un buon Collin Morikawa: il due volte vincitore Major recupera 12 posizioni ed è ottavo a -4. Noni altri due USA, Adam Schenk e James Hahn, accompagnati a -3 dal canadese Mackenzie Hughes e dallo svedese Alex Noren.

Foto: LaPresse