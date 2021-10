Giro di Lombardia 2021, il percorso ai raggi X. Partenza da Como, arrivo a Bergamo. Passo di Ganda e 4400 metri di dislivello

Torna in grande stile il Lombardia: sabato andrà in scena l’ultima Classica Monumento della stagione che si preannuncia spettacolare come non mai. Andando a guardare la lista di partenza infatti troviamo una sfilza di corridori tra i migliori al mondo sia a livello di corse a tappe che per quanto riguarda quelle di un giorno. Da Roglic a Pogacar, passando per Evenepoel, fino ad arrivare a Vincenzo Nibali: sarà uno spettacolo unico. Andiamo a scoprire il percorso nel dettaglio.

PERCORSO GIRO DI LOMBARDIA 2021

Partenza da Como, 239 chilometri fino a Bergamo. Come di consueto, dopo un primo tratto pianeggiante, la prima ascesa da affrontare è la Madonna del Ghisallo, da un versante però diverso dal solito: circa 8 chilometri con pendenze attorno al 6%. Discesa, un breve settore pianeggiante, per poi tornare a salire: prima lo strappo a Caprino Bergamasco, poi la Roncola, con 9,4 chilometri al 6,6% di pendenza media. Non c’è tempo per respirare: si va subito verso Berbenno (6,8 chilometri al 4,4%). Da lì in poi si accenderà la corsa: in rapida successione Dossena e Zambla Alta per un totale di circa 20 chilometri di salita e pendenze sempre non troppo arcigne, ma che si faranno sentire nelle gambe dei corridori. Lunga discesa prima di affrontare il durissimo Passo di Gandia: 9,2 chilometri al 7,3%. Arrivati in cima una discesa molto ripida e ricca di tornanti porterà verso Nembro, ci si dirige verso l’arrivo di Bergamo, ma c’è ancora da affrontare l’ultimo strappo: Colle Aperto, verso la città alta, di circa un chilometro con pendenze che si avvicinano al 10% ed anche un tratto in pavé, la rampa di lancio ideale, visto lo scollinamento a soli tre chilometri dal traguardo.

Foto: Lapresse