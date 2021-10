Marco Lodadio è stato ripescato per la Finale agli anelli dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. L’azzurro aveva chiuso le qualificazioni in nona posizione (14.600), ad appena 66 millesimi dall’accesso all’atto conclusivo (erano quelli che lo separavano dal nostro Salvatore Maresca e dal britannico Courtney Tulloch). Un’ora circa prima dell’inizio delle Finali di Specialità, però, è giunta la notizia della rinuncia da parte del cinese Zhang Boheng, ieri vincitore del concorso generale individuale con appena 17 millesimi di margine sul giapponese Daiki Hashimoto.

L’asiatico, secondo in qualifica con 14.866, ha deciso di non prendere parte alla competizione ed ecco che si è liberato un posto, occupato prontamente dal romano. Il Cavaliere del Castello sarà dunque tra i migliori 8 del pianeta a giocarsi una medaglia dopo essersi messo al collo l’argento nel 2019 e il bronzo nel 2018 (quella odierna sarà dunque la terza finale iridata consecutiva). Il 29enne diventa automaticamente uno dei pretendenti al podio, visto che si preannuncia una gara decisamente equilibrata e incerta, probabilmente decisa sui minimi dettagli: dovrà essere bravo a non commettere grossi errori.

Avremo così due azzurri in gara (oggi, a partire dalle ore 12.00), visto che Salvatore Maresca si era qualificato col settimo punteggio. Il favorito della vigilia sembra essere il cinese Lan Xingyu, che in qualifica ha dominato con un perentorio 15.266 (6.4). Gli avversari per i nostri portacolori sono l’austriaco Vinzenz Hoeck (14.766, finalista agli Europei), il turco Ibrahim Colak (14.766, è il Campione del Mondo in carica), il russo Grigorii Klimentev (14.766, un classe 2000 al grande debutto internazionale e che nel 2018 vinse il titolo continentale tra gli juniores), il meno noto canadese William Emard (14.733) e il britannico Courtney Tulloch (14.666, bronzo agli Europei 2018).

Foto: Lapresse