Ginnastica artistica, Mondiali 2021: suddivisioni e ordini di rotazione. Italia femminile in apertura, di notte

I Mondiali 2021 di ginnastica artistica si disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. La rassegna iridata sarà riservata agli individualisti (non è prevista la gara a squadre), ogni Nazione potrà schierare massimo 4 donne e 6 uomini. L’evento è eccezionale, visto che soltanto due volte nella storia i Mondiali si sono disputati nello stesso anno delle Olimpiadi (è dovuto al fatto che i Giochi sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia). Diamo uno sguardo alle suddivisioni e agli ordini di rotazioni.

L’Italia femminile è stata ancora una volta sfortunata, proprio come era successo per le Olimpiadi. Se a Tokyo era toccata la prima suddivisione sulle cinque in programma, questa volta le azzurre sono finite nella seconda di dieci: scenderanno in pedana lunedì 14 ottobre (ore 04.15 italiane, le 11.15 locali), partendo dalle parallele asimmetriche in un gruppo che comprende anche Gran Bretagna (dalla trave), Olanda (dal volteggio) e Ungheria (dal corpo libero). Le ragazze del DT Enrico Casella dovranno dare il meglio e soltanto il giorno successivo sapranno se avranno conquistato la qualificazione ad alcune finali, visto che il turno eliminatorio è spalmato su due giorni (sette suddivisioni il lunedì, le rimanenti tre il martedì). Cina in prima suddivisione, USA e Canada in terza, Giappone in quinta, Germania in sesta, Francia e Romania in settima, Brasile in nona, Russia e Belgio in decima.

L’Italia maschile è stata decisamente più fortunata: gli azzurri sono stati inseriti nella settima e penultima suddivisione, in programma, mercoledì 20 ottobre (ore 10.20). I nostri portacolori partiranno dal cavallo con maniglie in un gruppo che comprende anche Uzbekistan, Danimarca, Repubblica Ceca, Filippine, Finlandia, Croazia. Spagna, Francia e Germania in prima; Cina e Russia in seconda; Giappone e Svizzera in terza; USA e Cina Taipei in quarta; Turchia, Canada e Gran Bretagna in sesta. Di seguito l’esito del sorteggio, le suddivisioni e gli ordini di rotazione dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica.

SORTEGGIO SUDDIVISIONI FEMMINILI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

LUNEDÌ 18 OTTOBRE:

Prima suddivisione (ore 02.45): Uzbekistan, Cina, Turchia, Israele

Seconda suddivisione (ore 04.30): Olanda, Italia, Gran Bretagna, Ungheria

Terza suddivisione (ore 06.40): Canada, Australia, USA, Croazia, Norvegia

Quarta suddivisione (ore 08.25): Portogallo, Svizzera, Islanda, Colombia, Lituania

Quinta suddivisione (ore 10.10): Danimarca, Giapponese, Lussemburgo, Cina Taipei, Ucraina, Cuba

Sesta suddivisione (ore 12.20): Finlandia, Austria, Germania, Ecuador, Egitto, Nuova Zelanda

Settima suddivisione (ore 14.05): Francia, Porto Rico, India, Svezia, Romania

MARTEDÌ 19 OTTOBRE:

Ottava suddivisione (ore 02.45): Repubblica Ceca, Azerbaijan, Hong Kong, Vietnam, Slovenia, Bielorussia

Nona suddivisione (ore 04.30): Brasile, Panama, Irlanda, Messico

Decima suddivisione (ore 06.30): Russia, Slovacchia, Corea del Sud, Belgio

SORTEGGIO SUDDIVISIONI MASCHILI MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA

MARTEDÌ 19 OTTOBRE:

Prima suddivisione (ore 11.40): Spagna, Bulgaria, Grecia, Francia, Portogallo, Germania

Seconda suddivisione (ore 13.45): Slovenia, Hong Kong, Cina, Belgio, Ucraina, Lettonia, Russia, Arabia Saudita, Ungheria

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE:

Terza suddivisione (ore 02.45): Giappone, Azerbaijan, Armenia, Panama, Nuova Zelanda, Brasile, Svizzera

Quarta suddivisione (ore 05.15): Lituania, Islanda, Porto Rico, Olanda, Siria, Cina Taipei, USA, Bielorussia

Quinta suddivisione (ore 07.20): Thailandia, Romania, Colombia, Kazakhstan, Messico, Egitto, Australia

Sesta suddivisione (ore 09.25): Turchia, Vietnam, Ecuador, Canada, Gran Bretagna, Serbia, Irlanda, Corea del Sud, Albania

Settima suddivisione (ore 11.55): Uzbekistan, Italia, Danimarca, Repubblica Ceca, Filippine, Finlandia, Croazia

Ottava suddivisione (ore 14.00): Israele, Cipro, India, Svezia, Austria, Iran, Norvegia, Polonia

