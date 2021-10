La FIG ha pubblicato l’attesissimo listone dei partecipanti ai Mondiali 2021 di ginnastica artistica, in programma a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. I Direttori Tecnici delle varie Nazionali hanno dovuto comunicare i nominativi dei vari convocati con un paio di settimane di anticipo, anche se sono possibili delle sostituzioni dell’ultimo minuto (ma ormai si è prossimi alla partenza alla volta del Sol Levante, considerando le tempistiche dovute all’emergenza sanitaria e le prove podio della vigilia).

L’Italia femminile sarà rappresentata da Alice D’Amato, Asia D’Amato, Desiree Carofiglio, Elisa Iorio. Questi i nominativi inviati dal DT Enrico Casella alla Federazione Internazionale. Le due gemelle genovesi torneranno dunque in Giappone dopo aver regalato grande spettacolo alle Olimpiadi (quarto posto nella gara a squadre, a un passo dalla medaglia di bronzo), Iorio e Carofiglio avranno invece la possibilità di rivestire il body azzurro dopo gli infortuni che hanno impedito loro di essere prese in considerazione per i Giochi (erano presenti ai Mondiali 2019, quando le Fate conquistarono uno storico terzo posto nella gara a squadre). Salvo cambi dell’ultimo minuto.

Si tratta di un buon quartetto (sono previste soltanto le prove individuali, non ci sarà il team event): le D’Amato e Iorio possono giocarsi carte importanti alle parallele asimmetriche e dire la loro anche sul giro completo, Carofiglio può distinguersi soprattutto all’amato corpo libero. Niente convocazione, stando a questa lista, per Giorgia Villa, infortunatasi proprio alla vigilia delle Olimpiadi e già tornata ad allenarsi. Sono assenti tantissime big, poiché hanno deciso di fermarsi momentaneamente dopo lo sforzo a cinque cerchi. Di seguito le convocate dell’Italia femminile per i Mondiali 2021 di ginnastica artistica (come riportate dalla FIG, Federazione Internazionale Ginnastica).

CONVOCATE ITALIA MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA (secondo la lista FIG, ufficiale)

Desiree Carofiglio

Alice D’Amato

Asia D’Amato

Elisa Iorio

Foto: Lapresse