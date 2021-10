Ginnastica artistica, Mondiali 2021: calendario, programma, orari, tv e streaming

I Mondiali 2021 di ginnastica artistica si disputeranno a Kitakyushu (Giappone) dal 18 al 24 ottobre. Per la terza volta nella storia, la prima dal 1996, la rassegna iridata va in scena nella stessa stagione delle Olimpiadi. I Giochi di Tokyo sono stati rinviati di un anno a causa della pandemia, ma la competizione era già prevista in calendario ed è così rimasta programmata (venendo spostata da Copenaghen a questa località nipponica, città natale del Presidente Morinari Watanabe).

L’evento è esclusivamente individualista, dunque non sono previste le gare a squadre. Ogni Nazione si può presentare con dieci atleti (quattro donne, sei uomini). Si incomincerà con le qualificazioni femminili: sette suddivisioni lunedì 18 ottobre, le ultime tre il giorno successive. Il turno preliminare maschile è invece programmato tra martedì 19 ottobre (due suddivisioni) e mercoledì 20 ottobre (sei suddivisioni). A seguire le due finali del concorso generale individuale all-around e poi nel weekend le Finali di Specialità.

L’Italia femminile scenderà in campo alle ore 04.15 di lunedì 18 ottobre, impegnata nella seconda suddivisione (servirà nuovamente la sveglia per gli appassionati, proprio come alle Olimpiadi). Per seguire gli uomini, invece, non serviranno sforzi: appuntamento alle ore 10.20 di mercoledì 20 ottobre. Le Finali si disputeranno nella mattinata italiana, con la speranza di vedere tanti azzurri in pedana.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari, il palinsesto tv e streaming dei Mondiali 2021 di ginnastica artistica. I diritti dell’evento sono detenuti dalla Rai, il palinsesto dettagliato deve essere ancora comunicato. Garantita la DIRETTA LIVE scritta su OA Sport integrale, già a partire dalle qualificazioni: circa 45 ore insieme per goderci una grande settimana di Polvere di Magnesio. Gli orari indicati sono italiani (in Giappone sono sette ore avanti rispetto a noi).

CALENDARIO MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021: DATE, PROGRAMMA, ORARI

LUNEDÌ 18 OTTOBRE:

02.45-04.00 Qualificazioni femminili, prima suddivisione

04.15-05.30 Qualificazioni femminili, seconda suddivisione (con ITALIA)

06.00-07.15 Qualificazioni femminili, terza suddivisione

07.30-08.45 Qualificazioni femminili, quarta suddivisione

09.00-10.15 Qualificazioni femminili, quinta suddivisione

10.45-12.00 Qualificazioni femminili, sesta suddivisione

12.15-13.30 Qualificazioni femminili, settima suddivisione

MARTEDÌ 19 OTTOBRE:

02.45-04.00 Qualificazioni femminili, ottava suddivisione

04.15-05.30 Qualificazioni femminili, nona suddivisione

06.00-07.15 Qualificazioni femminili, decima suddivisione

10.00-11.40 Qualificazioni maschili, prima suddivisione

12.10-13.50 Qualificazioni maschili, seconda suddivisione

MERCOLEDÌ 20 OTTOBRE:

02.20-04.00 Qualificazioni maschili, terza suddivisione

04.10-05.50 Qualificazioni maschili, quarta suddivisione

06.20-08.00 Qualificazioni maschili, quinta suddivisione

08.10-09.50 Qualificazioni maschili, sesta suddivisione

10.20-12.00 Qualificazioni maschili, settima suddivisione (con ITALIA)

12.10-13.50 Qualificazioni maschili, ottava suddivisione

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE:

11.00-13.00 Finale Concorso generale individuale femminile (all-around)

VENERDÌ 22 OTTOBRE:

11.00-14.00 Finale Concorso generale individuale maschile (all-around)

SABATO 23 OTTOBRE:

09.10-12.10 Finali di Specialità. Nell’ordine: corpo libero maschile, volteggio femminile, cavallo con maniglie, parallele asimmetriche, anelli

DOMENICA 24 OTTOBRE:

09.25-12.25 Finali di Specialità. Nell’ordine: volteggio maschile, trave, parallele pari, corpo libero femminile, sbarra

MONDIALI GINNASTICA ARTISTICA 2021: COME SEGUIRLI IN TV E STREAMING

La Rai detiene i diritti televisivi dell’evento e trasmetterà le finali, ma il palinsesto dettagliato deve ancora essere comunicato.

La FIG deve ancora svelare il proprio palinsesto, solitamente propone le finali e a volte anche il turno di qualificazione.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport: tutto l’evento, già a partire dalle qualificazioni, minuto per minuto. Circa 45 ore in tempo reale per tutta la settimana dei Mondiali.

