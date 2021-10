Finale Nations League 2021: data, orario, programma, tv, streaming, dove si gioca

La Finale della Nations League 2021 di calcio si giocherà domenica 10 ottobre (ore 20.45) allo Stadio San Siro di Milano. Nella ribattezzata Scala del Calcio si assegna il titolo di questa competizione giunta alla sua seconda edizione, a scendere in campo saranno le vincenti delle due semifinali: Italia-Spagna e Francia-Belgio. Si preannuncia grande spettacolo nel capoluogo meneghino, le due squadre si incroceranno a viso aperto con l’obiettivo di alzare al cielo il trofeo e succedere al Portogallo nell’albo d’oro.

L’impianto non potrà essere gremito in ogni ordine di posto a causa delle restrizioni legate all’emergenza sanitaria, sono in vendita 37.000 biglietti. Si tratta di una partita secca, in caso di parità al termine dei 90 minuti regolamentari si procederà con i tempi supplementari (due frazioni da 15′ ciascuna) ed eventualmente con i calci di rigore. Grande appuntamento per le Nazionali, dopo gli Europei in estate e il cammino di qualificazione ai Mondiali 2022 in pieno svolgimento.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della Finale della Nations League 2021 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1 e in diretta streaming su Rai Play.

FINALE NATIONS LEAGUE CALCIO 2021: DATA, PROGRAMMA, ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 10 OTTOBRE:

20.45 Finale Nations League calcio 2021

FINALE NATIONS LEAGUE CALCIO 2021: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai 1.

Diretta streaming, gratis, su Rai Play.

FINALE NATIONS LEAGUE CALCIO 2021: DOVE SI GIOCA

Allo Stadio San Siro – Giuseppe Meazza di Milano.

Foto: Lapresse