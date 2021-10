F1 TV8, GP USA 2021: a che ora inizia la gara e come vederla in chiaro

Domani, domenica 24 ottobre, il COTA di Austin ospiterà il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, valido come diciassettesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Prosegue la sfida per il titolo iridato piloti tra Max Verstappen e Lewis Hamilton, separati attualmente da 6 punti in favore dell’olandese della Red Bull.

Quando mancano 6 gare al termine del campionato, è ancora aperto anche il Mondiale costruttori con la Mercedes in vantaggio di 36 punti su una Red Bull che ha bisogno di ritrovare un Sergio Perez al massimo del potenziale per provare a mettere in discussione il dominio della casa di Stoccarda.

Il Gran Premio degli Stati Uniti d’America 2021, valido come diciassettesimo round stagionale del Mondiale di Formula 1, verrà trasmesso in diretta tv su Sky Sport F1 ed in diretta streaming su Sky Go e Now TV, mentre su TV8 sarà possibile seguire in chiaro la gara in differita alle ore 23.00 italiane. OA Sport vi proporrà la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale.

Di seguito la programmazione televisiva completa per il GP USA 2021 di F1:

PROGRAMMA GP USA F1 2021

La programmazione di Sky Sport F1/HD

Domenica 24 ottobre

ore 21.00, F1, Gara, diretta

La programmazione di TV8/HD

Domenica 24 ottobre

ore 23.00, F1, Gara, differita

Foto: Lapresse