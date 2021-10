F1, prossime gare favorevoli a Max Verstappen. Ma guai a dare Lewis Hamilton per spacciato

E anche il 17° round fa parte dell’album dei ricordi. Il Circus della F1 lascia i saliscendi e anche le buche di Austin (Stati Uniti) in un contesto nel quale Red Bull e Max Verstappen possono sorridere. L’olandese e il team di Milton Keynes hanno sferrato un duro colpo a Lewis Hamilton e a Mercedes perché, in uno dei round nei quali si pensava che la scuderia di Brackley potesse prevalere, è arrivato un successo del neerlandese. Nei fatti, Max comanda le fila con 12 lunghezze di margine sul britannico e ora la situazione si fa interessante.

PROSSIMI APPUNTAMENTI IN CALENDARIO

GP Messico (5-7 novembre)

GP Brasile (12-14 novembre)

GP Qatar (19-21 novembre)

GP Arabia Saudita (3-5 dicembre)

GP Abu Dhabi (10-12 dicembre)

Dando uno sguardo agli appuntamenti in calendario rimasti, Verstappen potrebbe avere dei vantaggi perché in passato sia in Messico che in Brasile la resa della monoposto anglo-austriaca era stata ottimale, specialmente nelle condizioni particolari in cui si era gareggiato: il motore Honda aveva dato una bella spinta. Da capire se ciò si replicherà o si assisterà all’ennesimo ribaltamento dei valori. E’ una costante, infatti, che in questo 2021 tutte le valutazioni della vigilia sullo storico vengano poi sconfessate.

Hamilton avrà il dente avvelenato e sarà pronto a gettare il cuore oltre l’ostacolo per recuperare terreno. L’asso nativo di Stevenage sa che nulla potrà essere lasciato al caso e che il pacchetto Max-Red Bull è ben attrezzato. Dopo Messico e Brasile seguiranno gli appuntamenti in Qatar, Arabia Saudita ed Abu Dhabi che si prestano a qualunque risultato.

In una rincorsa così serrata sarà da valutare molto anche l’affidabilità, visti i problemi del propulsore Mercedes che si sono evidenziati ad Austin. Alla fine della fiera, chi avrà sbagliato meno vincerà.

