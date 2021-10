Mancano ancora sette prove al termine del Mondiale di F1 2021 ed è tempo di fare qualche analisi dopo quindici interessanti competizioni. Il Gran Premio di Russia (Sochi) ha incoronato ancora una volta il britannico Lewis Hamilton (Mercedes), ma oggi ci concentriamo su un altro protagonista che nel 2021 ha scommesso su una nuova sfida: Fernando Alonso.

L’asturiano è tornato nella massima formula con una stagione di apprendistato in vista del 2022 quando i regolamenti potrebbero cambiare le carte in tavola. L’iberico è attualmente settimo nel Mondiale piloti con 13 piloti di vantaggio sul teammate Esteban Ocon che, a differenza del due volte campione del mondo, ha vinto una competizione in quel di Budapest (Ungheria).

Alonso ha contribuito al successo del transalpino nell’impianto magiaro difendendo alla grande la posizione su Hamilton. L’ex alfiere della Ferrari ha smentito in più occasioni tutti coloro erano scettici nei confronti del nativo di Oviedo che si sembra riadattato nel migliore dei modi al ‘Circus’.

Il due volte vincitore della 24h di Le Mans non è ancora tornato a podio, ma è doveroso segnalare 10 risultati nella Top10 dal Bahrain ad oggi, un risultato non scontato con una vettura che obiettivamente non ha la certezza di entrare con costanza nella prima metà della graduatoria.

Alonso ha mostrato un ottimo passo gara approfittando di tutte le situazioni possibili nel migliore dei modi. Da qui alla fine della stagione l’obiettivo è salire in classifica ed il francese Pierre Gasly (AlphaTauri) non è troppo lontano.

Il vincitore del GP d’Italia 2020 ha 8 lunghezze sul compagno di box di Ocon che per dieci volte è stato ‘battuto’ da Alonso all’arrivo. Nelle prime quindici competizioni il raffronto è abbastanza netto, una battaglia di fatto già decisa nonostante altre sette sfide ancora tutte da vivere.

Foto: LaPresse