Dopo 7 anni di attesa, la Red Bull è tornata a lottare per un titolo mondiale in Formula Uno e al momento ci sono tutti i presupposti per un possibile trionfo finale da parte di Max Verstappen nel campionato piloti. L’olandese ha 12 punti di vantaggio sul sette volte iridato Lewis Hamilton quando mancano cinque eventi al termine della stagione, inoltre il calendario sorride almeno sulla carta ai “bibitari”.

“Le ultime tre gare erano in realtà tutte favorevoli a Mercedes, le prossime due, Messico e Brasile, dovrebbero esserci favorevoli perché si correrà in quota. Ho detto che dovevamo vincere 10 gare se avessimo voluto il mondiale, restano ancora due gare da vincere e potremmo poi controllare nelle gare in medio Oriente. Saranno piste con rettilinei molto lunghi ancora una volta e Mercedes sicuramente ne trarrà vantaggio“, spiega Helmut Marko dopo la fondamentale vittoria di Verstappen in Texas.

Il consulente della Red Bull ha poi analizzato l’andamento dell’ultima gara ad Austin: “Abbiamo sconvolto tutta la gara. Purtroppo la partenza non è andata bene, Max non ha potuto farci niente. È incredibile come Max abbia conservato le gomme. Mercedes è sembrata non essere così competitiva all’inizio, a serbatoio pieno. Noi dovevamo essere in testa in quel frangente, altrimenti non sarebbe stato possibile vincere”.

Il circus si trasferisce in questi giorni a Città del Messico per il GP del Messico in programma dal 5 al 7 novembre, per poi volare direttamente ad Interlagos per il GP del Brasile nel weekend successivo.

Foto: Lapresse