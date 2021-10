Equitazione, cancellate alcune tappe delle Coppa del Mondo 2021-2022 di dressage e salto ostacoli. I nuovi calendari

Si susseguono le cancellazioni nei calendari internazionali dell’equitazione, in particolare nelle Coppe del Mondo 2021-2022 di dressage e salto ostacoli: in entrambi i casi saltano due tappe e cosi ne restano in programma 11 di salto ostacoli e 9 di dressage prima delle Finali in programma a Lipsia, in Germania, ad inizio aprile 2022.

Cancellate infatti le tappe in programma a Stoccarda, in Germania, che prevedeva sia salto che dressage a metà novembre 2021, inoltre saltano anche le tappe di Helsinki, in Finlandia, di fine ottobre 2021 per il salto ostacoli e di Salisburgo, in Austria, ad inizio dicembre 2021 per il dressage.

CALENDARI AGGIORNATI COPPA DEL MONDO 2021-2022

FEI Jumping World Cup (11 tappe, 6 contano per la classifica)

Oslo NOR 13/10/2021 17/10/2021 CSI5*-W Indoor Sunday, 17 October 2021 15:00

Helsinki FIN 21/10/2021 24/10/2021 CSI5*-W Indoor

Lyon FRA 27/10/2021 31/10/2021 CSI5*-W Indoor Sunday, 31 October 2021 13:30

Verona ITA 04/11/2021 07/11/2021 CSI5*-W Indoor Sunday, 7 November 2021 14:15

Stuttgart GER 10/11/2021 14/11/2021 CSI5*-W Indoor

Madrid ESP 25/11/2021 28/11/2021 CSI5*-W Indoor Sunday, 28 November 2021 13:00

La Coruña ESP 10/12/2021 12/12/2021 CSI5*-W Indoor Sunday, 12 December 2021 17:00

London – Excel GBR 16/12/2021 20/12/2021 CSI5*-W Indoor Sunday, 19 December 2021 14:00

Mechelen BEL 26/12/2021 30/12/2021 CSI5*-W Indoor Thursday, 30 December 2021 15:00

Basel, St. Jakobshalle SUI 12/01/2022 16/01/2022 CSI5*-W Indoor Sunday, 16 January 2022 14:15

Amsterdam NED 27/01/2022 30/01/2022 CSI5*-W Indoor Sunday, 30 January 2022 15:15

Bordeaux FRA 03/02/2022 06/02/2022 CSI5*-W Indoor Saturday, 5 February 2022 20:30

Göteborg SWE 24/02/2022 27/02/2022 CSI5*-W Indoor Sunday, 27 February 2022 14:30

Longines FEI Jumping World Cup™ Final Leipzig GER 06/04/2022 10/04/2022 CSI-W Final Indoor

FEI Dressage World Cup

Herning DEN 20/10/2021 24/10/2021

Short GP 22/10/2021 at 19:00

GP FS 23/10/2021 at 18:30

Lyon FRA 27/10/2021 31/10/2021

Short GP 28/10/2021 at 8:30

GP FS 29/10/2021 at 17:00

Stuttgart GER 10/11/2021 14/11/2021

Madrid ESP 25/11/2021 27/11/2021

Short GP 26/11/2021 at 16:30

GP FS 27/11/2021 at 16:15

Salzburg Arena Messezentrum AUT 02/12/2021 05/12/2021

London – ExCel GBR 14/12/2021 20/12/2021

Short GP 16/12/2021 at 08:30

GP FS 17/12/2021 at 19:35

Mechelen BEL 26/12/2021 30/12/2021

Short GP 28/12/2021 at 11:00

GP FS 29/12/2021 at 10:00

Amsterdam NED 27/01/2022 30/01/2022

Short GP 28/01/2022 at 11:00

GP FS 29/01/2022 at 12:15

Neumünster GER 17/02/2022 20/02/2022

Short GP 19/02/2022 at 09:00

GP FS 20/02/2022 at 10:00

Göteborg SWE 24/02/2022 27/02/2022

Short GP 25/02/2022 at 13:30

GP FS 26/02/2022 at 16:00

‘s-Hertogenbosch NED 10/03/2022 13/03/2023

Short GP 10/03/2022 at 18:00

GP FS 12/03/2022 at 14:30

Longines FEI Dressage World Cup™ Final Leipzig GER 06/04/2022 10/04/2022

FEI Short Grand Prix – 07/04/2022 at 16:30

FEI Grand Prix Freestyle – 09/04/2022 at 18:30

