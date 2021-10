Ciclismo su pista, il palmares di Filippo Ganna. Già 7 ori mondiali tra pista e strada

Filippo Ganna conquista il terzo posto nella finalina dell’inseguimento individuale e sale ancora una volta sul podio in questi Campionati del Mondo di Roubaix. Il gigante di Verbania porta a casa l’ennesima medaglia mondiale con un pizzico di rimpianto per aver perso l’occasione di giocarsi l’oro dopo la prestazione opaca della mattinata.

Si tratta del primo bronzo individuale in una rassegna intercontinentale su pista e del nono alloro Mondiale nel velodromo per “Top Ganna”. Filippo ha pagato il black-out nel primo chilometro delle qualificazioni, regalando di fatto allo statunitense Ashton Lambie (poi vincitore) ed al compagno di Nazionale Jonathan Milan la possibilità di lottare per il trionfo. Nella battaglia per l’ultimo gradino del podio Ganna ha avuto la meglio dello svizzero Claudio Imhof, doppiato intorno alla metà gara.

Non si può biasimare Filippo per aver mancato l’opportunità di salire per la sesta volta sul trono del vincitore in un Mondiale su pista, di sicuro la caduta di qualche giorno fa e le fatiche di una stagione infinita hanno influito tanto. E dire che l’alfiere azzurro avrebbe avuto margine per abbassare notevolmente il tempo di qualificazione di Lambie questa sera, ma nonostante i suoi intertempi fossero buonissimi è stato obbligato dalla giuria a fermarsi dopo il doppiaggio. Sarebbe stato quasi epico se avesse fatto registrare il record del mondo nonostante il terzo posto, una bella e meritata rivincita su Ashton Lambie che gli ha scippato il record del mondo un paio di mesi fa. Sarà per la prossima volta.

Un’occasione persa insomma, ma di cui Ganna non deve colpevolizzarsi, soprattutto dopo aver guidato il quartetto dell’inseguimento a squadre sul tetto del mondo olimpico e mondiale. Le prospettive rimangono buonissime, tra qualche anno o già nella prossima rassegna potremmo assistere ad uno spettacolare derby in famiglia con Jonathan Milan nella finalissima per l’oro. Di sicuro la giovane età è dalla parte degli alfieri azzurri. “TopGanna” intanto si coccola la quattordicesima medaglia mondiale tra pista e strada, e adesso si godrà anche le meritatissime vacanze.

Di seguito il palmares completo di Filippo Ganna negli eventi Europei e Mondiali su pista e strada.

CICLISMO SU PISTA

2016

EUROPEI

Argento inseguimento individuale

Argento inseguimento a squadre

MONDIALI

Oro inseguimento individuale

2017

EUROPEI

Argento inseguimento a squadre

Oro inseguimento individuale

MONDIALI

Bronzo inseguimento a squadre

Argento inseguimento individuale

2018

EUROPEI

Oro inseguimento a squadre

MONDIALI

Bronzo inseguimento a squadre

Oro inseguimento individuale

2019

EUROPEI

Argento inseguimento a squadre

MONDIALI

Oro inseguimento individuale

2020

MONDIALI

Bronzo inseguimento a squadre

Oro inseguimento individuale

2021

MONDIALI

Oro inseguimento a squadre

Bronzo inseguimento individuale

CICLISMO SU STRADA

EUROPEI

2016

Argento crono individuale U23

2021

Oro staffetta crono

Argento crono individuale

MONDIALI

2019

Bronzo crono individuale

2020

Oro crono individuale

2021

Oro crono individuale

Bronzo staffetta crono

OLIMPIADI

2021

Oro inseguimento individuale ciclismo su pista

Foto: LivePhotoSport