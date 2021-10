Ciclismo, richieste le licenze UCI per il 2022. Spiccano le assenze di Androni e Vini-Zabù. Qhubeka in crisi

L’Unione Ciclistica Internazionale ha pubblicato la lista delle squadre che hanno chiesto la licenza per la prossima stagione. Spiccano tre assenze pesanti: quella della Qhubeka in ambito World Tour; quelle di Drone Hopper-Androni e di Vini Zabù tra le Professional.

Non si tratta di una notizia per quanto concerna la compagine sudafricana: già da tempo era stato comunicato in maniera ufficiale che non ci sono accordi con sponsor e che ci sono delle difficoltà finanziarie, dunque la formazione è destinata al ridimensionamento e ad abbandonare il massimo circuito ciclistico (o addirittura dovrà chiudere i battenti). La Vini Zabù, formazione siculo-toscana, potrebbe dovere scendere tra le Continental e anche su questo fatto circolavano già delle voci.

Sorpresa, invece, per l’assenza della Drone Hopper-Androni, la formazione guidata da Gianni Savio, che in questi mesi ha annunciato i suoi nuovi sponsor principali e parte del suo organico. Evidenziamo, però, che una mancata inclusione in questa prima lista ufficiale, diramata in seguito alla scadenza del primo termine utile per la consegna della richiesta, è spesso legata alla mancanza di alcune pratiche amministrative. Potrebbe essere questo il caso della Androni, che avrà tempo di adempiere entro la prossima scadenza.

Nel comunicato si legge: “L’UCI precisa che le squadre che non appaiono in questa lista hanno ancora la possibilità di finalizzare la loro applicazione prima della fine della procedura di registrazione, che sarà conclusa dall’approvazione con la riunione della Commissione Licenza, anticipata per il mese di dicembre”. Di seguito le squadre che hanno presentato richiesta di licenza per il 2022.

RICHIESTA LICENZE UCI PER IL 2022 (WORLD TOUR E PROFESSIONAL)

WORLD TOUR

AG2R CITROEN TEAM

ASTANA QAZAQSTAN TEAM

BAHRAIN VICTORIOUS

BORA – HANSGROHE

COFIDIS

EF EDUCATION – NIPPO

GROUPAMA – FDJ

INEOS GRENADIERS

INTERMARCHE – WANTY – GOBERT MATERIAUX

ISRAEL START-UP NATION

JUMBO-VISMA

LOTTO SOUDAL

MOVISTAR TEAM

QUICK-STEP ALPHA VINYL TEAM

TEAM BIKEEXCHANGE – JAYCO

TEAM DSM

TREK-SEGAFREDO

UAE TEAM EMIRATES



PROFESSIONAL

ALPECIN-FENIX

B&B HOTELS P/B KTM

BARDIANI CSF FAIZANE’

BINGOAL PAUWELS SAUCES WB

BURGOS-BH

CAJA RURAL-SEGUROS RGA

EOLO-KOMETA CYCLING TEAM

EQUIPO KERN PHARMA

EUSKALTEL – EUSKADI

GAZPROM – RUSVELO

RALLY CYCLING

SPORT VLAANDEREN – BALOISE

TEAM ARKEA – SAMSIC

TEAM NOVO NORDISK

TOTALENERGIES

UNO-X PRO CYCLING TEAM



Foto: Lapresse