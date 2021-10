Gestire la programmazione in modo diverso. Remco Evenepoel è tra gli atleti più interessanti del panorama ciclistico internazionale. Le sue numerose vittorie a livello giovanile avevano già colpito l’attenzione degli addetti ai lavori e tra i professionisti quel talento sui pedali si è notato, seppur rallentato dal brutto incidente nel Giro di Lombardia del 2020.

Il giovane belga dunque sta pianificando la sua prossima stagione e, stando a quanto riportato da RTBF, il team manager Patrick Lefevere avrebbe già scoperto le carte sul piano d’azione. In maniera diversa da quanto accaduto quest’anno, il talentuoso corridore della Deceunink – QuickStep non dovrebbe partecipare al Giro d’Italia 2022 e le sue attenzioni rivolte alla Vuelta a España con l’obiettivo di aggiudicarsi la prestigiosa corsa a tappe. Una programmazione diversa che gli permetterebbe di puntare in grande anche nelle Classiche delle Ardenne.

“L’idea è quella di gareggiare nella Vuelta piuttosto che al Giro. Sarebbe un errore schierarlo sia in Italia che in Spagna l’anno prossimo. Remco avrà solo ventidue anni e una grande corsa a tappe è sufficiente. Contrariamente a Tadej Pogacar che ha iniziato a pedalare giovanissimo, lui ha uno sviluppo diverso“, ha sottolineato Lefevere.

“Evenepoel inizierà la sua stagione in Argentina, alla Vuelta a San Juan. Vogliamo poi che riesca a vincere una corsa a tappe impegnativa come la Tirreno-Adriatico, il Giro del Delfinato o il Giro di Svizzera. Solo successivamente lo porteremo in una corsa di tre settimane”, ha aggiunto il team manager.

Foto: LaPresse