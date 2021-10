Nonostante una caduta, rimediata nelle fasi centrali della gara, il neerlandese Olav Kooij ha chiuso sul gradino più basso del podio la 105ma edizione del Gran Piemonte di ciclismo, gara di un giorno con partenza da Rocca Canavese ed arrivo a Borgosesia dopo 168 km, vinta dal britannico Matthew Walls davanti a Giacomo Nizzolo.

Così Kooij a fine gara a SpazioCiclismo: “Dopo la caduta non sai mai realmente come ti senti. Fortunatamente ero in grado di continuare con la giusta adrenalina. I miei compagni mi hanno portato nella giusta posizione ed ho dato tutto fin sul traguardo“.

Questa l’analisi della gara odierna: “È stata una corsa molto molto veloce. Quando gli altri accelerano devi solo andare più veloce che puoi. Oggi non sono riuscito a competere con Matthew Walls e anche Giacomo Nizzolo è andato molto veloce“.

La caduta potrebbe aver causato qualche problema fisico: “Dobbiamo valutare le ferite e forse andremo all’ospedale per verificare che tutto sia in ordine, ma fortunatamente non è nulla di grave“.

Foto: LaPresse