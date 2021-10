Terminata la stagione del ciclismo in territorio italiano, si pensa già al prossimo anno, precisamente al Giro d’Italia 2022. Le ultime indiscrezioni parlano della Grande Partenza da Budapest (Ungheria).

Un’ipotesi che riprenderebbe quanto era stato previsto, nel 2019, per il Giro d’Italia 2020: anche in quel caso, infatti, era stata pianificata la “Grande Partenza” nella capitale ungherese, tuttavia, con l’arrivo della pandemia, non è stato possibile concretizzare quanto programmato. L’organizzazione di RCS Sport ha pubblicato l’invito alla presentazione della Grande Partenza.

Ma non solo: successivamente alla Grande Partenza, sarebbero previste tre tappe del Giro da svolgere in Ungheria, per poi trasferirsi nel territorio italiano e proseguire la Corsa Rosa.

Foto: Lapresse