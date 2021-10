Ciclismo: con i giovani della Jumbo-Visma anche Axandre Van Petegem, figlio di Peter

Un nuovo figlio d’arte in gruppo? Siamo ancora a livello giovanile ma il figlio di Peter Van Petegem, storico protagonista delle Classiche del Nord, è pronto al salto di qualità. Stiamo parlando di Axandre Van Petegem, classe 2002, che ha iniziato a correre per la Jumbo Visma Development, squadra filiera di quella World Tour.

Le sue parole: “Avevo già avuto modo di conoscere il team nei diversi stage di quest’anno. Ho avuto subito una buona impressione ed è stata di buon auspicio per la mia scelta in prospettiva futura. Dopo il primo stage nelle Ardenne mi è stato permesso di andare anche al collegiale in Slovenia. Mi trovo molto bene con i nuovi compagni e l’organizzazione di questa struttura è davvero speciale e di prim’ordine: quindi sono molto felice di aver firmato un contratto per la prossima stagione”.

Il commento di Robbert De Groot, manager della squadra: “Siamo più che felici di avere il giovane Van Petegem nelle fila della nostra formazione. Axandre è un corridore interessante che non è ancora noto al grande pubblico delle due ruote. In queste ultime stagioni ha raccolto discreti risultati e manca di allenamento intenso nelle gambe, ma ha fatto vedere alcuni momenti di potenza abbinata a classe e tenuta negli stage con la nostra squadra. Daremo ad Axandre il tempo necessario per crescere e siamo convinti che avrà uno sviluppo notevole. Non vediamo l’ora di lavorare con lui”.

Foto: By <a href=”//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Danny_Lechanteur&action=edit&redlink=1″ class=”new” title=”User:Danny Lechanteur (page does not exist)”>Danny Lechanteur</a> – <span class=”int-own-work” lang=”en”>Own work</span>, CC BY 3.0, Link