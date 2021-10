Non è stata la serata che la Nazionale italiana di calcio desiderava a San Siro sotto tutti i punti di vista. Nel match contro la Spagna, che metteva in palio la Finale di Nations League, gli azzurri sono stati sconfitti 2-1 dalle Furie Rosse in un confronto nel quale tutto è andato per il verso sbagliato: poca concretezza negli ultimi 20 metri, l’espulsione di Leonardo Bonucci e i fischi a Gianluigi Donnarumma.

C’era da aspettarselo. La manifestazione di dissenso di una parte dei tifosi italiani, di chiara fede milanista, ha alimentato delle discussioni tra gli addetti ai lavori tra chi ha compreso il sentore del pubblico deluso dall’agire del portiere della Nazionale nei confronti del suo ex club di appartenenza e chi invece ha criticato a prescindere questo comportamento perché fuori dal contesto del match.

Da questo punto di vista Donnarumma attraverso un post su Instagram ha espresso esclusivamente la propria delusione sull’esito del confronto con gli iberici, senza fare alcun cenno ai citati fischi: “Non è andata come volevamo, ma ce l’abbiamo messa tutta. Lo spirito e l’impegno sono quelli che sempre ci accompagnano quando indossiamo i colori del nostro Paese. A testa alta verso i prossimi obiettivi“, le parole dell’estremo difensore.

View this post on Instagram Un post condiviso da Gianluigi Donnarumma (@gigiodonna99)

‘Gigio’ e i suoi compagni scenderanno nuovamente in campo il 10 ottobre a Torino per disputare la Finale per il 3° e 4° posto della competizione, sfidando la perdente del match di stasera tra Belgio e Francia.

Foto: LaPresse