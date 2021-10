Calcio femminile, Serie A: la Juventus batte il Napoli, inter ko contro la Sampdoria

Tre gli incontri che si sono disputati quest’oggi, validi per la sesta giornata del campionato di calcio femminile di Serie A. Il turno si è aperto a Bogliasco con la sfida tra la Sampdoria di Antonio Cincotta e l’Inter di Rita Guarino.

Un match che ha visto le blucerchiate imporsi con il punteggio di 3-0. Dopo 3′ le doriane sono andate a segno con Ajara Njoya, ma l’arbitro ha annullato per un fallo nel corso dell’azione. La Samp ha continuato a premere, trovando il gol del vantaggio son Stefania Tarenzi al 12′. Per lei si tratta della prima realizzazione stagionale con il suo nuovo club, nonché la 100ma rete in Serie A. Dopo 2′ le ragazze di Cincotta hanno raddoppiato: sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Re si è fatta trovare pronta all’appuntamento con un stacco di testa. Le padrone di casa hanno sfiorato il tris al cospetto di una Beneamata in sofferenza. Il proposito si è tramutato in realtà sul finire del confronto quando ancora Tarenzi all’82’ non ha dato scampo al portiere nerazzurro. Seconda vittoria stagionale per la Sampdoria dopo l’affermazione all’esordio contro la Lazio. Compagine genovese che sale a 6 punti (ottava piazza), mentre l’Inter resta a 9 (quinta).

Lazio che da par suo affrontava a Formello Pomigliano. Le biancocelesti del neo tecnico Catini hanno realizzato al 10′ con un bel pallonetto di Andersen. Le ospiti però non si sono arrese e al 49′ è stata Rinaldi a ridare coraggio. L’inerzia della partita è mutata e, nonostante l’espulsione di Ferrario, la formazione romana ha dovuto fare i conti con un’altra sconfitta per un autogol di Foerdos. Lazio quindi che rimane fanalino di coda con zero punti, mentre per il Pomigliano è la seconda vittoria stagionale (7 punti e sesto posto parziale).

Nell’altro match del pomeriggio la capolista Juventus se la vedeva contro il Napoli. Le bianconere, reduci dal successo in Champions League contro il Servette, hanno dato seguito al proprio brillante inizio di stagione. Il 2-0 contro le partenopee firmato dalla solita Arianna Caruso, dopo appena 26″ di match, e da Valentina Cernoia al 5′ ha messo nelle condizioni la formazione di Joe Montemurro di gestire il confronto. Per la Juve si tratta della 30ma vittoria consecutiva in Serie A, valsa la vetta parziale della classifica in attesa dei match di domani. Situazione non semplice invece per le campane che restano a quota 4 punti (decime).

RISULTATI SESTO TURNO – SERIE A CALCIO FEMMINILE

Sampdoria-Inter 3-0

12′, 83′ Tarenzi (S), 15′ Re (S)

Juventus-Napoli 2-0

1′ Caruso (J), 5′ Cernoia (J)

Lazio-Pomigliano 1-2

10′ Andersen (L), 49′ Rinaldi (P), 81′ Foerdos aut. (L)

Hellas Verona-Fiorentina

(domenica ore 12.30, diretta TimVision)

Milan-Roma

(domenica ore 12.30, diretta TimVision)

Sassuolo-Empoli

(domenica ore 14.30, diretta TimVision)

Foto: LPS