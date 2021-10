Calcio femminile, Inter e Sampdoria vittoriose nei recuperi del 4° turno di Serie A, Roma ko

Il quadro ora è completo. Si sono disputati giovedì 14 ottobre e quest’oggi i due recuperi del quarto turno del campionato di calcio femminile di Serie A 2021-2022. Sono arrivate due vittorie casalinghe firmate dalla Sampdoria e dall’Inter.

La formazione guidata da Antonio Cincotta ha sconfitto per 1-0 il Pomigliano grazie alla marcatura di Stefania Tarenzi al 75′. Allo stadio “Riccardo Garrone” la partita, sospesa lo scorso 26 settembre per impraticabilità del campo, ha ripreso il suo sviluppo a partire dal 32′ sullo score di 0-0. Nella frazione restante del primo tempo Banusic per le ospiti e Tarenzi per le doriane si sono fatte vive dalle parti dei due estremi difensori, peccando però in precisione. Nella ripresa Salvatore Rinaldi non ha sfruttato una grande occasione tra le fila del Pomigliano, mentre è stata lucida la citata Tarenzi: Battelani, subentrata a Martinez al 60′, ha scaricato un destro potente che ha impattato contro il muro difensivo, ma appunto la centravanti della Samp è stata implacabile nel ribadire in rete. Nei minuti finali la blucerchiata Tampieri ha abbassato la saracinesca.

Per quanto riguarda il match odierno al “Breda”, le nerazzurre si sono imposte 1-0 contro la Roma in una partita rinviata per i casi positivi al Covid delle ragazze allenate da Rita Guarino. Un incontro che si è deciso all’85’ con il gol della camerunense Ajara Nchout Njoya, subentrata nella ripresa a Tatiana Bonetti. Un primo tempo equilibrato: Glionna, Giuliano e Lazaro sono state le più attive tra le capitoline, senza mai però essere troppo pericolose dalle parti di Durante; le padrone di casa si sono affidate alle ripartenze di Karchouni e Marinelli, ben gestite dalla retroguardia ospite. Nella ripresa i ritmi sono saliti e al 66′ è stata Marinelli a impegnare Caesar con un destro sul secondo palo, bloccato in due tempi dal portiere della Roma. A sbloccare la situazione è stata appunto Ajara Nchout che, sfruttando l’uno-due con Polli, non ha dato scampo alla difesa romana.

Con questi risultati l’Inter è salita al quarto posto con 12 punti a -6 dal Sassuolo e dalla Juventus in vetta alla classifica generale, mentre la Roma è a 10 punti (quinta). Ad un solo punto di distanza dalle capitoline seguono le ragazze della Sampdoria (settima piazza con 9 punti) ed il Pomigliano a -3 (ottavo posto con 7 punti). La Serie A tornerà nel weekend del 30-31 ottobre dopo la pausa per gli impegni della Nazionale italiana nelle qualificazioni ai Mondiali 2023.

Foto: Danilo Vigo / LPS