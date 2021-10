Calcio, Champions League 2021-2022: Atalanta rimontata, Juventus a punteggio pieno

Si è completata oggi, mercoledì 20 ottobre, la terza giornata della Champions League di calcio.

Nel Gruppo H la Juventus resta a punteggio pieno e con la porta inviolata nella manifestazione battendo in trasferta per 0-1 lo Zenit grazie al gol all’86’ di Kulusevski. Nello stesso girone il Chelsea domina in casa al cospetto del malcapitato Malmoe, sconfitto per 4-0.

Nel Gruppo F invece il Manchester United si riprende la testa del girone dopo aver rimontato l’Atalanta, battuta per 3-2 con gol decisivo all’81’ di Cristiano Ronaldo, mentre il Villarreal passa per 1-4 in casa dello Young Boys ed aggancia gli orobici al secondo posto.

Nel Gruppo E il Bayern Monaco si avvia a vincere il raggruppamento restando a punteggio pieno dopo lo 0-4 con cui ha dominato in casa del Benfica. I lusitani vedono avvicinarsi il Barcellona, che ottiene i primi punti del torneo battendo la Dinamo Kiev per 1-0.

Nel Gruppo G fuga del Salisburgo, che batte il Wolfsburg per 3-1 e sale a quota 7, portandosi a +4 sul Siviglia, secondo, che non va oltre lo 0-0 in casa del Lille. Tutto aperto per la seconda piazza con francesi e tedeschi a quota 2. Gli austriaci posso vincere il raggruppamento già nella prossima giornata.

RISULTATI 20 OTTOBRE

GRUPPO E

Benfica-Bayern Monaco 0-4 (70′, 85′ Sane, 80′ Gnabry, 82′ Lewandowski)

Barcellona-Dinamo Kiev 1-0 (36′ Pique)

GRUPPO F

Manchester United-Atalanta 3-2 (15′ Pasalic (A), Demiral 29′ (A), 53′ Rashford, 75′ Maguire, 81′ Ronaldo)

Young Boys-Villarreal 1-4 (6′ Pino, 16′, 89′ Moreno, 77′ Elia (Y), 92′ Chukwueze)

GRUPPO G

Lille-Siviglia 0-0

RB Salisburgo-Wolfsburg 3-1 (3′ Adeyemi, 15′ Nmechea (W), 65′, 77′ Okafor)

GRUPPO H

Chelsea-Malmoe 4-0 (9′ Christensen, 21′ rig., 57′ rig. Jorginho, 48′ Havertz)

Zenit San Pietroburgo-Juventus 0-1 (86′ Kulusevski)

Foto: LaPresse