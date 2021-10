Calcio a 5, Serie A: Petrarca inarrestabile. Pareggio spettacolare fra San Giuseppe e Feldi Eboli

Il sabato pomeriggio della Serie A di calcio a 5 regala risultati inattesi ai suoi appassionati. Andiamo a vedere come sono andate le cose nella seconda parte del programma della quinta giornata del massimo Campionato Italiano di Futsal.

Non conosce sosta la marcia del Syn-Bios Petrarca che raccoglie la quinta vittoria in altrettanti impegni stendendo 3-2 il Lido di Ostia grazie alle zampate di Rafinha, Guga e Kakà, che evitano il rientro ospite firmato da Barra e Sanchez, reti che però non bastano ai capitolini per impattare.

A fermarsi invece – ieri – sono stati i campioni d’Italia del Pesaro che hanno colto soltanto un 1-1 col Manfredonia, addirittura dopo essere passati in svantaggio dopo la rete di Boaventura pareggiata poi da Taborda.

Da un pareggio inatteso, ad altri due pirotecnici: il 3-3 nel derby campano fra Real San Giuseppe e la Feldi Eboli e quello, col medesimo risultato, l’Aniene e la Came Dosson, con i veneti che raccolgono il secondo punto stagionale.

Infine, in attesa di Futsal Pescara-L84 e Cormar Polistena-Olympus Roma, che si giocheranno domani, da registrare c’è anche il 4-5 esterno con cui la Meta Catania supera il Napoli Futsal, grazie alla griffe decisiva di Musemeci (tripletta per lui) e alla rete messa a referto da Vaporaki, per il momentaneo 0-5, che ha poi evitato il ritorno dei padroni di casa, capaci nel secondo tempo di gonfiare la rete quattro volte, per effetto delle doppiette di Foglia e Fernandinho.

