Calcio a 5, Serie A: il Pesaro passa di misura a Matera, Napoli-Aniene pari e patta

I posticipi della seconda giornata della Serie A di calcio a 5 hanno portato con loro ben diciassette reti da mandare a referto e negli archivi della stagione 2021-2022 del massimo Campionato Italiano di futsal. Andiamo a vedere come sono andate le cose in Matera-Pesaro e Napoli-Aniene.

In Basilicata alla fine a vincere sono stati gli ospiti. I campioni d’Italia si sono infatti imposti con lo score di 4-5 al termine di una gara decisa dallo sfortunato autogol di Hrkac, nella quale “l’ascensore emozionale” del duello fra gli uomini di Nitti e di Colini è stato incredibile. Marchigiani avanti 1-3 nel primo tempo, con Borruto grande protagonista, poi il 3-3 dei lucani, trascinati da Pulvirenti e lo stesso Hrkac. Botta e risposta in apertura di ripresa sull’asse Santos-Canal per il momentaneo 4-4, con la bilancia del match che si è orientata verso Pesaro a poco più di cinque minuti dalla fine.

In Campania invece si è chiuso sul 4-4. Stessa identica dinamica, ma senza l’autorete finale. In apertura 3-1 per i partenopei, con la firma anche dell’eterno Fortino, poi reazione dei capitolini sino al 3-4 con Portuga, in apertura di ripresa, e pareggio finale griffato da Alex. Un punto a testa.

Il calendario ora prevede la terza giornata, che inizierà già il 15 ottobre con l’anticipo fra Sandro Abate ed L84, prima di un turno che si svilupperà intorno al big match Pesaro-Meta Catania, del 16 ottobre, remake della finale scudetto dell’anno scorso.

Foto: Divisione Calcio a 5