Calcio a 5, Petrarca in vetta, pari tra Italservice e Came Dosson nel 4° turno di Serie A

A ritmo incessante. Turno infrasettimanale che è andato in scena per la quarta giornata della Regular Season del campionato di calcio a 5 di Serie A e risultati di un certo rilievo si sono concretizzati. In attesa dei due incontri che si disputeranno domani fra Manfredonia e Napoli Futsal e tra Feldi Eboli e Ciampino Aniene, la classifica ha assunto una fisionomia un po’ diversa.

In primo luogo c’è una sola squadra al vertice e a punteggio pieno, ovvero la Syn-Bios Petrarca. La compagine veneta ha espugnato il PalaOlgiata e sconfitto per 2-0 l’Olimpus Roma. Le realizzazioni di Mello e di Rafinha hanno fatto volare la formazione allenata da Luca Giampaolo in vetta alla graduatoria con 12 punti come detto, approfittando del pari dell’Italservice Pesaro. La squadra di Fulvio Colini è stata fermata sul 3-3 dalla Came Dosson. I veneti, tra le mura amiche, hanno gettato il cuore oltre l’ostacolo in un inizio di stagione negativo e solo una rete di Cuzzolino negli ultimi scampoli di partita ha evitato la capitolazione ai pesaresi. Dener, Vieira e Suton sono andati a segno per la compagine allenata da Sylvio Rocha, mentre gli ospiti hanno posto la loro firma con Canal, De Oliveira e appunto con Cuzzolino. Italservice quindi in seconda posizione a -2 dal vertice, mentre la Came ha ottenuto il primo punto di questo campionato.

Vittoria importante poi del Sandro Abate (4-1) nell’altro match di spicco di questo turno contro il Futsal Pescara: Avellino, Danicic, Suazo e Ramon sono stati i marcatori della squadra irpina e a poco è valsa la rete di Coco. La formazione di Gianfranco Angelini sale a quota 9 punti, gli stessi dell’L84 che aveva sconfitto proprio il Sandro Abate nel terzo turno. I piemontesi sono confermati in grande spolvero e al Sisport di Settimo Torinese hanno rifilato un pesantissimo 5-0 al Cormar Polistena: la doppietta di Jonas e i gol di Cabeça, Josiko e Miani hanno regalato i tre punti al team di Rodrigo De Lima. Da segnalare poi il successo esterno dell’Opificio 4.0 CMB Matera per 4-2 contro la Meta Catania Bricocity: la doppietta di Weber e le marcature di Cesaroni e di Hrkac hanno steso gli etnei a cui non sono stati bastati i gol di Musumeci e di Galan. Per i lucani tre punti importanti in chiave play-off.

Infine il Real San Giuseppe si è dovuto accontentare del pari contro il Lido di Ostia (2-2): al PalaTorrino di Roma alle reti di Salas e di Patias tra le fila campane hanno risposto Sanchez e Cutrupi per la squadra di Maurizio Grassi. Un risultato che ha regalato il primo punto nel torneo alla Todis, mentre il Real San Giuseppe è salito a quota 7 punti.

