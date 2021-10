Calcio a 5: Eboli, Sandro Abate e Petrarca a punteggio pieno dopo due turni di Serie A, altro ko per la Came Dosson

Signore e signori, neanche il tempo di respirare che è subito il momento di tornare in campo per il secondo turno del campionato di calcio a 5 di Serie A. Infrasettimanale in questa Regular Season che ha preso il via in questo martedì, 12 ottobre, con sei match andati in scena, mentre Opificio 4.0 CMB Matera-Italservice Pesaro e Napoli Futsal-Ciampino Aniene si disputeranno domani.

Partiamo da chi ha concesso il bis rispetto all’esordio stagionale, ovvero Eboli, Sandro Abate e Petrarca. La Feldi si è imposta tra le mura amiche nel confronto con il Futsal Pescara: un 5-2 per la formazione allenata da Serginho a segno con Bissoni (doppietta), Schiochet, Pesk e con Selucio. Per gli ospiti hanno scritto il nome sul tabellino Coco e Gui. Vittoria esterna invece per la formazione irpina: 4-1 sul campo del Lido di Ostia. Ramon, Ugherani, Suazo e Bizjak hanno regalato i tre punti ai campani, mentre per i padroni di casa Cutrupi si è fatto trovare pronto all’appuntamento. Altro successo in trasferta quello della Syn-Bios al PalaScaloria di Manfredonia contro il Vitulano Drugstore Manfredonia (2-1). La doppietta di Parrel ha permesso ai veneti di prevalere, vanificando la marcatura del momentaneo pareggio di Boutabouzi.

Altra sconfitta della Came Dosson. Dopo il ko della prima giornata contro il Petrarca, la formazione di Sylvio Rocha è stata superata (3-1) tra le mura amiche dal Cormar Polistena: i gol di Arcidiacone, Vinicius e di Creaco sono stati decisivi per gli ospiti. Inutile la rete di Vieira tra le fila della Came. Perentoria vittoria della Meta Catania Bricocity al PalaCatania contro il Real San Giuseppe: 7-1 per gli etnei con le marcature di Campoy, Cruz, Galan, Rossetti, Tusar, Messina e Matamoros. Per i campani a segno Salas. Infine vittoria dell’Olimpus Roma per 3-1 a Salsomaggiore Terme contro L84: la doppietta di Grippi e il gol di Guedes hanno consegnato i tre punti ai ragazzi di Daniele D’Orto. Jonas ha realizzato tra le fila degli ospiti.

Foto: Shutterstock.com