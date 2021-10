Bursaspor-Virtus Bologna oggi, EuroCup basket: orario, su che canale tv vederla, programma, streaming

Mancano poche ore al debutto in EuroCup della Virtus Bologna. La compagine di coach Sergio Sacriolo scende in campo questa sera contro il Bursaspor Turchia per la prima giornata del girone B della seconda competizione continentale più importante. Le V-nere vogliono iniziare nel migliore dei modi la campagna europea, con l’obiettivo di arrivare fino in fondo alla kermesse e provare a scalare nell’Olimpo continentale della palla a spicchi ovvero l’Eurolega. I felsinei si presentano alla sfida odierna forti dell’imbattibilità in campionato (quattro giornate, quattro vittorie) e del primo trofeo sollevato in questa stagione, ovvero la Supercoppa Italiana. Di fronte si troveranno la compagine turca che vuole provare a dare un senso alla sua stagione, dopo le tre sconfitte consecutive in campionato (con una sola vittoria all’attivo, nella prima giornata della Basketbol Süper Ligi.

L’inizio del match, che si dipusta alla Tofas Spor Salonu di Bursa (Turchia) è previsto alle ore 19:00 ora italiana (le 20:00 ora locale). Sarà possibile seguire il match in TV su Sky Sport Arena (canale 204), nonché in streaming su SkyGo, Now TV ed Eleven Sports. OA sport, infine, vi fornirà la diretta LIVE scritta, per non farvi perdere nemmeno un’attimo di questo primo match europeo della Virtus Bologna!

EUROCUP, BURSASPOR-VIRTUS BOLOGNA: IL PROGRAMMA DEL MATCH

Mercoledì 20 Ottobre

Ore 19:00 Frutti Extra Bursaspor (Turchia) – Segafredo Virtus Bologna

EUROCUP, BURSASPOR-VIRTUS BOLOGNA: DOVE VEDERLA

Diretta TV: Sky Sport Uno (canale 201), Sky Sport Arena (canale 204)

Diretta streaming: SkyGo, Now TV, Eleven Sport

Diretta LIVE scritta: OA Sport

Credit: Camillo