Boxe: Michael Magnesi combatterà a New York a novembre contro Eugene Lagos

11 novembre: questa la data chiave per Michael Magnesi. “Lone Wolf” debutterà quel giovedì, a New York, sui ring degli Stati Uniti in quella che è la sua rincorsa a qualcosa di più della cintura Mondiale IBO dei pesi superpiuma. I Paramount Studios saranno teatro del suo esordio a stelle e strisce.

L’avversario è il filippino Eugene Lagos, che ha un record di 16 vittorie (di cui 11 per KO), 5 sconfitte e 3 pareggi. Il tutto è stato reso possibile dall’accordo di collaborazione che Davide Buccioni, il manager di Magnesi, ha siglato con il promoter Lou DiBella, personaggio che già è nei dintorni di personaggi importanti tra cui Regis Prograis e Sergiy Derevyanchenko.

Queste le parole di Buccioni rilasciate al sito della FPI: “Sono orgoglioso di questa collaborazione con DiBella al centro della quale c’è un progetto imperniato su uno dei migliori talenti che io abbia mai visto e gestito: Michael Magnesi. Michael andrà in America non da sconosciuto pugile in cerca di fortuna, ma da Campione del Mondo con la voglia di confermarsi, affermarsi sui palcoscenici a Stelle e Strisce, e continuare a collezionare cinture iridate. Primo match per lui il prossimo 11 Novembre a New York“.

Così invece lo stesso Magnesi: “Sono pronto per questa nuova disfida che rappresenta un passo fondamentale per la mia carriera. Farò vedere al pubblico americano chi è Il Lupo Solitario Italiano del Ring“.

