Boxe: Manuel Cappai saluta i Mondiali 2021, a Belgrado passa Tsuboi

Manuel Cappai è eliminato dai Mondiali AIBA di boxe in corso di svolgimento a Belgrado, in Serbia. Nel primo turno del torneo dedicato alla categoria fino a 57 kg, il pugile ventinovenne di Cagliari deve cedere in modo nettissimo al giapponese Tomoya Tsuboi. Il verdetto è unanime su tutta la linea da parte dei giudici, un netto 5-0 contrassegnato da un quintuplo 30-27.

In un primo round nel quale i due, in generale, passano molto più tempo a studiarsi che a colpirsi, qualcosa in più lo fa Tsuboi, che infatti riceve un set completo di 10-9. La seconda ripresa segue per certa misura l’andamento della prima, con Tsuboi un po’ più propositivo rispetto a Cappai e più in grado di portare a segno i colpi.

Nel finale l’italiano prova a portare verso le corde il giapponese, e a 15″ dal termine i due finiscono a terra in un quasi placcaggio da rugby (che, per la verità, è davvero blando). Altro quintuplo 10-9 per Tsuboi, che negli ultimi tre minuti controlla la situazione in maniera decisamente agile.

Restano tre azzurri che devono salire sul ring in giornata: Aziz Abbes Mouhiidine nei 92 kg (2° turno), Simone Spada (60 kg) e Francesco Faraoni (71 kg), con questi ultimi due impegnati nella seconda sessione e l’alfiere della spedizione azzurra nella prima.

Foto: FPI