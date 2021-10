Arrivano delle importanti novità dal Veneto in vista delle Olimpiadi del 2026. La pista ‘Eugenio Monti’ verrà riqualificata di poter accogliere le discipline di bob, slittino e skeleton. La decisione arriva dopo un lungo studio da parte della Giunta regionale come conferma il Governatore Luca Zaia.

Quest’ultimo ha rilasciato ai microfoni della ‘Voce di Rovigo’: “Dovevamo sciogliere questo nodo fondamentale per poter organizzare i Giochi. Ho ritenuto doveroso ricorrere ad una valutazione tecnica indipendente per analizzare le soluzioni e scegliere consapevolmente. La nostra attenzione è stata e sarà sempre all’indotto sul territorio in termini economici ed ambientali”.

La pista dovrà essere pronta per il dicembre 2024 per avere tutti i collaudi necessari. Sarà nominato un commissario straordinario sulla falsa riga di quanto accaduto per il ‘Ponte di Genova’. Questa struttura diventerà l’unica a norma nel Bel Paese, un opportunità per tutti gli atleti che attualmente sono costretti a migrare altrove per gli allenamenti.

Sono in arrivo da Roma 24.5 milioni di euro pee la creazione dell’opera. 500 mila arriveranno entro l’anno, mentre i restanti 24 milioni giungeranno in vento nei due anni seguenti. Mirco Bandole, deputato bellunese della Lega e promotore dell’emendamento del Decreto Legge 121 in materia di infrastrutture e trasporti, ha commentato in merito all’annuncio: “Si tratta di una novità di grande importanza. Il commissario andrà a gestire la realizzazione cosi da velocizzare il più possibile i tempi”.

Foto: LaPresse