Basket, Serie A 2021-2022: bene Milano e Brindisi, rimonta clamorosa per Venezia

Si sono giocati questa sera tre anticipi della quinta giornata della Serie A di basket 2021-2022. Nei primi due match di giornata sono arrivate le vittorie dell’Olimpia Milano (che si porta così a 5 successi su 5 in campionato) e di Brindisi rispettivamente contro la Fortitudo Bologna e Cremona. Nell’ultimo match di oggi, invece, grande rimonta di Venezia contro Pesaro.

Al Paladozza di Bologna l’inizio di partita è molto equilibrato e il primo parziale termina con Milano sopra di 1 (16-17). Dopo la breve pausa la Fortitudo tenta di scappare (28-21) ma due triple della coppia Devon Hall-Sergio Rodriguez riportano l’Olimpia avanti (28-32). Il quarto prosegue punto a punto e si arriva all’intervallo sul 35-39 per Milano. Al rientro dagli spogliatoi sono i ragazzi di Meo Sacchetti a rientrare meglio e dopo 30′ il punteggio dice 50-56 per i lombardi. L’ultimo quarto è quello cruciale: la Fortitudo si porta vicino agli ospiti sul 60-62, poi altre 3 triple del duo Hall-Rodriguez creano il solco decisivo che si protrae fino al 75-86 finale. I top scorer per l’Olimpia Milano sono Rodriguez (16 punti) e Datome (14 punti), mentre non bastano i 18 punti di un ottimo Pietro Aradori.

Al Palaradi comincia meglio Brindisi che si porta dopo poco più di sette minuti sul +11 (13-22) grazie soprattutto ai 9 punti di uno scatenato Nick Perkins. Cremona prova a rientrare con la tripla di Malcom Miller, ma Brindisi non fa sconti e chiude i primi 10 minuti in totale controllo (17-28). Nel secondo parziale aumenta ancora il vantaggio di Brindisi che arriva fino al +14 (30-44) di fine primo tempo e anche nel terzo periodo non sembra esserci storia nonostante i 12 punti di uno scatenato Jalen Harris. Gli ultimi dieci minuti iniziano quindi sul 68-56 Brindisi. Sembra tutto pronto per un finale tranquillo, invece ecco la reazione di Cremona: 8 punti di Miller consentono alla squadra di casa di pareggiare clamorosamente i conti sul 72-72. Adrian Nathan e Alessandro Zanelli non ci stanno e con 7 punti complessivi portano Brindisi alla quarta vittoria in campionato. I migliori sono Nick Perkins (24 punti) per Brindisi e Harris (20 punti) per Cremona.

Al Taliercio Pesaro parte decisamente meglio, ma Venezia torna sotto sul finire di primo quarto (14-15). Il secondo quarto vede la prima grande svolta: la squadra ospite prende il largo grazie agli 8 punti di Jones e vola sul +10 (30-40) prima dell’intervallo. Al rientro dagli spogliatoi Carlos Delfino regala spettacolo con 9 punti che fanno volare i compagni sul +17 (34-51). Sembra la fine per Venezia, invece succede l’impossibile: Watt si scatena, mentre gli ospiti escono completamente dal campo fino a subire un fatale parziale di 26-9 nell’ultimo periodo che consente a Venezia di conquistare il secondo successo in stagione. Top scorer della partita Watt (30 punti) per la squadra di casa e Delfino (22 punti) per Pesaro.

I TABELLINI DEI MATCH

FORTITUDO KIGILI BOLOGNA – A/X ARMANI EXCHANGE MILANO 75-86 (16-17, 19-22, 15-15, 25-32)

Fortitudo Bologna: Ashley 9, Aradori 18, Durham 4, Procida 10, Benzing 5, Zedda ne, Manna ne, Richardson 12, Baldasso 6, Totè 11, Groselle ne

Milano: Melli 8, Grant 5, Tarczewski 3, Hall 13, Datome 14, Rodriguez 16, Leoni, Rapetti, Ricci, Biligha 4, Mitoglou 12, Shields 11

VANOLI BASKET CREMONA – HAPPY CASA BRINDIS 73-80 (19-28, 11-16, 26-24, 17-11)

Cremona: Agbamu ne, Harris 20, Sanogo, McNeace 4, Pecchia 9, Spagnolo 10, Tinkle 5, Cournooh 10, Miller 12, Vecchiola ne

Brindisi: Carter 2, Adrian 17, J.Perkins 15, Zanelli 8, De Donno ne, Visconti 3, Ulaneo ne, Redivo, Clark 7, Guido ne, Udom 2, N.Perkins 24

UMANA REYER VENEZIA – CARPEGNA PROSCIUTTO PESARO 77-68 (14-19, 16-21, 21-19, 26-9)

Venezia: Stone 3, Tonut 10, Daye 11, De Nicolao 8, Sanders 3, Phillip 2, Echodas 2, Mazzola 3, Brooks, Cerella ne, Vitali 5, Watt 30

Pesaro: Drell, Moretti 2, Tambone 7, Camara, Zanotti 6, Sanford 6, Larson 8, Demetrio 5, Delfino 22, Jones 12