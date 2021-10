Basket, Qualificazioni Mondiali 2023: Italia-Olanda, sarà il Forum di Assago la sede del confronto

Si giocherà al Mediolanum Forum di Assago la seconda partita delle qualificazioni ai mondiali del 2023 dell’Italia, che sfiderà nell’occasione l’Olanda. Lo ha comunicato la FIP attraverso i propri canali ufficiali e social: la partita si disputerà lunedì 29 novembre, ragion per cui il campionato nel fine settimana immediatamente precedente sarà fermo.

Milano non è poi una sede del tutto casuale, in quanto ospiterà uno dei quattro gironi degli Europei del settembre 2022, in cui gli azzurri avranno nel girone anche la Grecia (il che significa Giannis Antetokounmpo, se The Greek Freak sarà disponibile). Era dall’All Star Game del 2011 che la maglia dell’Italia non compariva in campo sul parquet di uno dei palasport più celebri e capienti d’Italia.

Per quel che riguarda invece la prima sfida, quella con la Russia di venerdì 26 novembre, questa si disputerà a San Pietroburgo, dove la Nazionale azzurra si è recata nella storia soltanto una volta, in occasione dei Goodwill Games 1994.

Sono state decise invece alcune settimane fa le sedi per le qualificazioni europee (anche qui orizzonte temporale 2023) della Nazionale femminile, con prima finestra a novembre. Giovedì 11 alle 18:00 si va a Piestany, in Slovacchia, mentre domenica 14 al PalaCattani di Faenza, alla stessa ora, arriva il Lussemburgo.

Credit: Ciamillo