Danilo Gallinari è rimasto l’unico giocatore italiano in NBA. Il giocatore degli Atlanta Hawks sta vivendo la sua quattordicesima stagione nella massima lega e si è raccontato alla Gazzetta dello Sport, partendo proprio dall’essere quel solo azzurro oltreoceano: “Mi fa un po’ effetto, sento ancora più responsabilità. Per me è un onore tenere la bandiera tricolore attaccata alla NBA, ma ho bisogno di qualcuno che mi venga a dare una mano a reggerla, perchè non so ancora quanto giocherò qui. Il gruppo con cui ho fatto le Olimpiadi è giovani e ci sono ragazzi che secondo me hanno le possibilità di venire qui. Mi auguro che qualcuno mi raggiunga”.

Nella scorsa stagione gli Atlanta Hawks hanno raggiunto le finali ad Est, traguardo che il Gallo ha messo nuovamente nel mirino: “E’ ovvio che nessuno si aspettava quello che abbiamo fatto lo scorso anno e ora sarà difficile anche solo raggiungere un risultato uguale, perchè le avversarie ci aspettano e noi abbiamo sicuramente più attese. Penso, però, sia fondamentale avere obiettivi alti, quindi dobbiamo riprovarci, sapendo di avere una squadra che può farlo”.

Quattordicesima stagione in NBA e Gallinari analizza il suo attuale ruolo: “Non cambia niente rispetto al passato. Lavoro come sempre, sono in una squadra importante in un ruolo di leader. Certo, a differenza del passato, non ho gli stessi minuti e non gioco titolare, ma posso essere leader anche dalla panchina e con minuti diversi”.

Potrebbe essere l’ultima stagione “americana” di Danilo, ma lui non ci pensa assolutamente: “Guardare troppo avanti è l’errore che più grosso che si possa fare sia nel basket sia nella vita. Sono concentrato su questa stagione”.

Il capitolo Nazionale, con gli Europei di Milano nel prossimo mese di settembre: “Per la Nazionale sono sempre a disposizione. Dobbiamo toglierci ancora qualche soddisfazione, devo portare a casa qualche risultato per il mio paese. Il lavoro da fare è ancora tanto e sono ancora tanti anni davanti per raggiungere qualche obiettivo. In estate sono sempre carico”.

Credit Ciamillo